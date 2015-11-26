Полицейские разыскали водителя фуры, который устроил погром в центре Владивостока

Правонарушителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения
Общество 11:24
Спустя неделю полицейские разыскали водителя фуры, который устроил погром во Владивостоке. Фото: Скриншот с видео

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя большегруза, который 16 октября при развороте на односторонней дороге по улице Алеутской повредил декоративные столбики и цепи ограждения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Владивостока.

Лихачём оказался житель Самарской области 1983 года рождения. За нарушение правил дорожного движения мужчина будет привлечен к ответственности. Также ему предстоит возместить ущерб, нанесенный городскому имуществу.

Сотрудники полиции в отношении гражданина оформили административные материалы по ч. 3 ст. 12.16 "Разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" и по ст.12.33 "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Материалы дела об оставлении водителем места ДТП, участником которого он являлся, переданы в суд. Правонарушителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения.

Напомним, что по предварительным данным ущерб, нанесенный городскому имуществу, составляет более 85 тысяч рублей. Ответчик сможет возместить его в добровольном порядке, в противном случае мэрия также обратится в суд для взыскания этих денег.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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