Полицейские разыскали водителя фуры, который устроил погром в центре Владивостока

Правонарушителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения

Спустя неделю полицейские разыскали водителя фуры, который устроил погром во Владивостоке. Фото: Скриншот с видео

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя большегруза, который 16 октября при развороте на односторонней дороге по улице Алеутской повредил декоративные столбики и цепи ограждения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Владивостока.

Лихачём оказался житель Самарской области 1983 года рождения. За нарушение правил дорожного движения мужчина будет привлечен к ответственности. Также ему предстоит возместить ущерб, нанесенный городскому имуществу.

Сотрудники полиции в отношении гражданина оформили административные материалы по ч. 3 ст. 12.16 "Разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" и по ст.12.33 "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Материалы дела об оставлении водителем места ДТП, участником которого он являлся, переданы в суд. Правонарушителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения.

Напомним, что по предварительным данным ущерб, нанесенный городскому имуществу, составляет более 85 тысяч рублей. Ответчик сможет возместить его в добровольном порядке, в противном случае мэрия также обратится в суд для взыскания этих денег.