Команда Приморского края одержала победу в соревновании по ушу над китайскими спортсменами

Соревнования прошли в рамках Международного российско-китайского фестиваля физической культуры и спорта во Владивостоке
Спорт 13:50
Команда Приморского края одержала победу в ушу над китайскими спортсменами (ФОТО, ВИДЕО). Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке прошел российско-китайский спортивный фестиваль (12+), посвященный 24-ой годовщине установления дружественных связей между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем. В нем приняли участие более 50 спортсменов из двух стран, которые весь день состязались в четырех видах спорта, сообщает ИА PrimaMedia.

Три дня молодые китайские спортсмены провели во Владивостоке. 29 октября участники соревнований проверяли свои силы в настольном теннисе, плавании, баскетболе и ушу в спорткомплексе "Олимпиец". На торжественном открытии главный судья соревнований объявил, что в ушу победу одержала команда Приморского края. Под аплодисменты организаторы вручили грамоты чемпионам.

— Это фестиваль у нас продолжается уже в течении пяти лет, мы обмениваемся командами и я вижу большую пользу именно в укреплении дружеских связей между Приморском краем и провинцией Хэйлунцзян. Мы каждый год стараемся менять виды спорта. В первые годы фестиваля был популярен футбол и настольный теннис. Сейчас перешли на более молодежный уровень и участвуют дети до 18 лет. В этом году появился женский баскетбол и плавание, которых до этого не было, — рассказал спортивный судья всероссийской категории и главный судья соревнований Анатолий Чупанов.

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Приветственные слова сказали также заместитель генерального консула КНР во Владивостоке Лю Вэй, руководитель делегации КНР Ли Сюелянь и начальник отдела спорта департамента физкультуры и спорта Приморского края Дмитрий Ожердов. После, когда победители получили грамоты, для гостей с русским народным танцем выступил танцевальный ансамбль.

- Мы очень рады присутствовать на этом мероприятии. Нынешней год является 70-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а проведение спортивных соревнований между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем является новым импульсом в общении между молодыми поколениями, — поздравила присутствующих Лю Вэй.

Напомним, что в июне делегация из Приморья побывала в Харбине, где приняла участие в китайско-российском спортивном фестивале в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян.

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Департамент физической культуры и спорта Приморского края регулярно проводит различные совместные мероприятия с провинцией Хэйлунцзян. Это, в том числе, ежегодные двусторонние обмены как на территории КНР, так и в Приморье. В 2018 году по приглашению администрации края спортсмены провинции Хэйлунцзян участвовали в Юношеских международных спортивных мероприятиях стран Северо-Восточной Азии, которые прошли во Владивостоке. Также китайские спортсмены принимают активное участие в Юношеских играх стран АТР, проводящихся в Приморье. В этом году игры принимал Всероссийский детский центр "Океан" в рамках спортивной программы пятого Восточного экономического форума. 

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