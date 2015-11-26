Объездной путь на Фадеева уже почти месяц по "славной" традиции мэрии встречает ямами

Водители автобусов и автомобилей вынуждены, как и на других объездах, подпрыгивать на ухабах и стоять в пробках

Экстремальный объезд по Фадеева. Фото: ИА PrimaMedia

Объездной маршрут для автомобилей и автобусов в связи с перекрытием улицы Борисенко уже по "традиции" нынешней администрации Владивостока оказался неподготовленный: водителей при повороте на улицу Фадеева встречают многочисленные ямы, сообщает ИА PrimaMedia.

Дополнительные сложности создают трамвайные пути и пешеходный переход прямо на повороте. А это — уже прямая угроза безопасности. Но, видимо, нынешних руководителей города это не особо беспокоит.

На многострадальной улице Борисенко, постоянно уходящей под воду во время дождей, в начале октября начался ремонт ливнёвок. В связи с дорожными работами на этой улице участок пути от пересечения со Спортивной до Школьной временно перекрыли, из-за чего автобусы №31 и 64 временно изменили свой маршрут.

Схему движения через Фадеева транспортной компании предложили сами пассажиры, потому что особого выбора не было. Однако сюрпризы на объездной дороге начинаются уже на повороте со Спортивной.

Экстремальный объезд по Фадеева. Фото: ИА PrimaMedia Экстремальный объезд по Фадеева. Фото: ИА PrimaMedia Экстремальный объезд по Фадеева. Фото: ИА PrimaMedia Экстремальный объезд по Фадеева. Фото: ИА PrimaMedia Экстремальный объезд по Фадеева. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Этот участок – один из немногих в городе, на котором до сих пор остались трамвайные рельсы прямо на проезжей части. Как ни крути, на них автомобили подпрыгивают – хотя в случае с Фадеева дело не столько в рельсах, сколько во многочисленных ямах, которых здесь так много, что сложно посчитать, потому что одна переходит в другую, из-за чего кажется, что с дороги просто сняли большое полотно асфальта.

Даже в хорошие времена движение здесь медленное, а с тех пор как к общему трафику добавилось несколько маршрутов общественного транспорта – автобусы №31 и 64 – практически в любое время автомобили здесь стоят в пробках. Администрация города не подготовила объездную дорогу для автомобилистов, как ранее не сделала это перед ремонтом Шефнера. Видимо, выводов город не сделал, что явно становится недоброй традицией.

Участок дороги на Борисенко перекрыт до 11 ноября.

Как видим, администрация Владивостока последовательно и системно отказывается готовить объездные дороги. Так было и есть по улицам Володарского и Тунгусской, где "убивают" свои автомобили и время жители столицы ДФО. Так было и есть при повороте со Спортивной на Фадеева.