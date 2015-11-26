Игорь Селезнёв: Я не боюсь списывать спектакли и ставить новые

Директор Приморского краевого театра молодежи – о премьерах, новых актерах и судьбе фестиваля "Метадрама"

Игорь Селезнёв. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском краевом драматическом театре молодежи состоялась премьера: футуристическая версия классической пьесы Александра Островского "Groza2059" (16+). Новый спектакль и стал поводом для беседы корр. ИА PrimaMedia с директором краевого учреждения культуры Игорем Селезнёвым.

— Игорь Леонидович, давайте с премьеры и начнем. Чем ваша "Гроза" не похожа на классическую постановку и что значат цифры в названии?

— Это – та же "Гроза", также с текстом Островского. Только действие разворачивается через 200 лет после написания пьесы. Отсюда и цифры — 2059. Режиссер нашей "Грозы" Александр Дзюба решил направить историю таким образом. И еще есть новшество в сценографии: автомобиль "Волга" в продолжение всего спектакля – поскольку действие пьесы разворачивается на реке Волге, а мы с вами всё-таки живем на берегу Японского моря.

И, судя по тому, что все билеты на премьеру были раскуплены, зритель ждал этот спектакль. Кстати, 25 октября у нас состоялось также официальное открытие театрального сезона.

«Groza2059». Фото: ИА PrimaMedia «Groza2059». Фото: ИА PrimaMedia «Groza2059». Фото: ИА PrimaMedia «Groza2059». Фото: ИА PrimaMedia «Groza2059». Фото: ИА PrimaMedia «Groza2059». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

— А будут ещё премьеры в Год театра или пока на этом всё?

— Да, будет. 23 ноября – уже современная драматургия, спектакль "Горка". Хочу отметить, что очень сильная команда работает над этим спектаклем. Режиссер Павел Макаров – наш, из Владивостока, но теперь он живет в Санкт-Петербурге.

У него очень хорошая режиссерская школа, и он поставил достаточно спектаклей в разных городах России. С Павлом мы знакомы еще по театральной лаборатории в Уссурийском драматическом театре им. Комиссаржевской, которым я руководил до своего назначения директором театра молодежи в 2018 году.

— Если "Гроза" — это драма изначально, и такой осталась в приморской версии, то "Горка" — какой жанр?

— Режиссёр как раз определяется сейчас. Ведь, кроме традиционных театральных жанров – комедия, драма, водевиль, трагедия и так далее – есть и другие, современные, авторские. Например, в уссурийском театре поставили "Опасные связи" — такой же спектакль, как идет сегодня у наших коллег в краевом академическом театре имени Горького, и жанр его "аморальные игры в двух смертях". Есть и такие жанры.

Чуть позже мы расскажем подробнее о нашем новом спектакле, организуем пресс-конференцию и познакомим с постановочной группой. Художник и композитор из Санкт-Петербурга. Команда прилетает чуть позже. Сейчас приступил к работе режиссер. Мы получили эскизы декораций, костюмов. Цеха все запущены в работу и параллельно идут репетиции. Безусловно, мы с художественным руководителем и режиссером постарались так, чтобы по максимуму были задействованы все артисты.



Коллекция театральных масок Игоря Селезнева. Фото: ИА PrimaMedia

— В этом году есть новенькие в труппе?

— Да, это Илья Апанаев и Дарья Мухортова — молодая супружеская пара. Приехали из Уссурийска: когда-то я пригласил туда Илью поработать из Новосибирска. Получается, мы знакомы уже около пяти лет.

— Чем интересна эта пара?

— Очень талантливые ребята. Илья — характерный артист. Кстати, зрители во Владивостоке увидели его впервые сейчас, на премьере "Грозы". А у Даши — потрясающий вокал, она закончила Санкт-Петербургскую академию эстрады и скоро дебютирует на нашей сцене в спектакле "Горка".

— Получается, за те полтора года, что вы руководите театром, это будет уже 11-я премьера! И ведь видно, что это не просто гонка за количеством постановок – к вам идёт зритель, билеты раскупают. При этом зритель ценит и то, что позаботились о нем – сделали ремонт в туалетах! Работа на износ?

— Вы знаете, да… Я не буду лукавить, это действительно так. Рабочий день начинается еще до 9.00 – с обхода здания. Проверяю гримерные, сцену, все технические помещения.



Игорь Селезнёв. Фото: ИА PrimaMedia

— А с каким настроением приходите в это здание на Светланской, 15а? О чем думаете, входя в театр – о новых спектаклях, о людях или где что исправить, отремонтировать, убрать?

— Я думаю о театре всегда, даже не заходя сюда. Вот так по жизни у меня сегодня расставлены приоритеты, что для меня — не знаю, к сожалению или к счастью — театр стоит на первом месте. Потому что руководящую должность в театре я занимаюсь с 2009 года, начиная с Уссурийского театра драмы. На сегодняшний день так сложилась судьба, что я оказался в городе Владивостоке, в прекрасном театре молодежи, в замечательном коллективе и, конечно же, с утра до ночи все мысли только о театре, о его проблемах, о его перспективе, о коллективе. О том, как сделать жизнь для своих коллег лучше и ставить качественные хорошие спектакли, которые будут интересны зрителю. Голова постоянно работает в этом направлении, занят своим любимым делом.

Театр молодежи — это театр, который идет в ногу со временем. Театр, который готов на эксперименты, и который за продвижение современного театрального искусства, не забывая классику на территории Дальнего Востока! При этом мы популяризируем его величество ТЕАТР не только в Приморском крае — благодаря поддержке департамента культуры и администрации края.

— Выходные-то у вас есть?

— По закону, конечно, есть (смеется – Прим. ред.). Но сейчас точно не до отдыха. Отсматриваю спектакли, потому что это тоже нужно делать. И я благодарен, что у нас — хороший художественный руководитель, который также болеет за театр. Это Лидия Михайловна Василенко – режиссер, которая с марта 2019 года является также художественным руководителем театра.

В прошлом году мы получили финансовую поддержку со стороны администрации Приморского края на постановочную часть. Соответственно увеличили себе план постановок. Когда я пришел в этот театр, то пересмотрел весь репертуар и уже достаточно спектаклей списал: те спектакли, которые не востребованы зрителем и те, в которых были заняты артисты, уже не работающие в нашем театре. Конечно, сразу возникают дополнительные финансовые затраты на костюмы и декорации к новым постановкам, но – как говорил мне учитель в Москве, в школе сценического искусства имени Геннадия Григорьевича Дадамяна — если спектакли не востребованы зрителем, если они не продаются, списывайте смело. Лучше пополняйте репертуар другими спектаклями.

— Как удается совмещать творческую часть и еще продолжать заниматься ремонтом?

— Наверно, это все-таки опыт. Я считаю, что театр молодежи — это директорский театр. Чтобы вы понимали: есть театры худруковские, где во главе стоит художественный руководитель, а директор выполняет больше административные, хозяйственные функции. В Москве и Петербурге, безусловно, 99,9% — театры худруковские, и должности художественных руководителей занимают люди известные. У нас, конечно, по-другому.

Когда я приступил к работе в 2018 году, 1 февраля, мой первый день начался с ознакомления с театром, зданием, его проблемами как хозяйственными, так и художественными. Был дефицит денег, но благодаря коллективу, мы все вместе и выполнили план, и в то же время нам удалось сделать ремонт двух фойе на первом этаже и фойе второго этажа за счет собственных средств, полученных от продажи билетов, в том числе, во время гастролей.

В этом году, конечно же, я благодарен и признателен администрации Приморского края, департаменту культуры, потому что всё, что вы видите сегодня – в каком состоянии находится лестничный марш театра, туалетные комнаты, гримёрки; в зале появилась прекрасная люстра – конечно же, это благодаря поддержке властей.

— Самые популярные ваши постановки — это какие?

— Буквально на днях на творческом часе мы говорили об этом с артистами, и я озвучил популярные постановки на сегодняшний день. Это комедия "Шум за сценой", которую поставил Денис Малютин из Москвы, "Алиса в стране чудес" нашего режиссера и худрука Лидии Василенко. Также – "Волшебник изумрудного города", "Алые паруса" и "Ревизор", премьера прошлого сезона. Это и есть те популярные спектакли, которые сегодня востребованы зрителем.

— Актерам выписываете премии в случае успеха?

— Стараемся не обижать. Мотивируем. К слову, кроме Ильи Апанаева и Дарьи Мухортовой, в этом году к нам пришли два выпускника Дальневосточного государственного института искусств: Игорь Сушков, который был ранее занят у нас в спектакле "Алые паруса", играл роль Грея, и Сергей Рюмкин, который, на мой взгляд, прекрасно справился с ролью Хлестакова в спектакле "Ревизор".



Коллекция театральных масок Игоря Селезнева. Фото: ИА PrimaMedia

— Хочу еще спросить про фестиваль "Метадрама", который полюбили приморские зрители и ценят возможность познакомиться с экспериментальной драматургией, побывать на читках пьес. Будет у них такая же возможность в июне 2020 года?

— Мы сегодня делаем всё для этого. В том числе, вышли с предложением к директору департамента культуры, чтобы нас поддержали. Потому что в этом году фестиваль действительно прошел с громадным успехом; его оценили театральные критики и ведущие театроведы Москвы, Санкт-Петербурга.

Надеюсь, что нас поддержат и будут выделены денежные средства на проведение "Метадрамы", потому что своими силами, конечно, театр не уже справится. Первый год мы провели самостоятельно — заявили о том, что теперь есть такой Тихоокеанский театральный фестиваль современной драматургии. Единственный, кого мы пригласили тогда из другого региона, это был хабаровский театр юного зрителя. Мы с ними дружим очень плотно.

Второму фестивалю решили дать уже статус международного: приехали коллеги из Малайзии, Южной Кореи, и достаточно было участников с Дальнего Востока.

По третьему сейчас идут переговоры, и мы, конечно же, надеемся, что администрация Приморского края поддержит нас. Нам уже звонят и спрашивают те, кто хотел бы принять участие. Интересуются театры Японии и Кореи. Причем важно не только международное присутствие, но и привлечение молодежи к театральному искусству. В июне этого года за несколько дней было очень много молодежи, больше 3000 зрителей на лекциях, читках, дискуссиях, встречах с критиками.

— Вначале 2020-го обязательно вернемся к этой теме. А пока скажите, чем порадуете зрителей перед Новым годом?

— 21 или 22 декабря представим еще одну премьеру, это будет "Сказка о потерянном времени". Сейчас над ней работает наш артист Герман Авеличев, для которого это будет уже второй режиссерский опыт. Он закончил успешно школу-студию Константина Райкина и дебютировал как режиссер с "Собачьим сердцем" Михаила Булгакова.

И будет еще новогодний спектакль, который поставит наша актриса Евгения Серебрянская – у неё уже есть опыт постановки новогодних шоу.