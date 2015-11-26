У автомобилистов Владивостока появилась новая "полоса препятствий" (ФОТО, ВИДЕО)

Под окнами мэрии Владивостока выкорчевывают ржавые люки
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 15:19
Ремонт дорог и замена люков во Владивостоке. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Океанский проспект Владивостока перестал быть "трассой для гигантского слалома", как его окрестили водители во время недавней замены люков. Асфальтирование там уже завершается. Но теперь сплошным препятствием стала соседняя улица Фонтанная, сообщает ИА PrimaMedia.

— Сегодня уже видно, что проспект заасфальтирован, все преграды с арматурой убрали, люки сделали. А вот дальше начинаются трудности. Если спускаться со стороны Уборевича на Фонтанную, то попадаешь как будто на минное поле. Вся Фонтанная представляет собой преграду для автомобилистов, причем приходится объезжать и открытые люки, и спецтехнику. Асфальт — кусками, как после бомбежки, — позвонил и рассказал один из горожан.

Он добавил, что на днях из интереса посчитал: только на участке от центральной площади вверх до "Изумруда" по Океанскому — почти 50 люков, а на Фонтанной — как минимум десяток.

Корреспондент редакции выехал в центр города и убедился: при и без того плотном трафике движение действительно ухудшилось. Теперь на Фонтанной подлежащие замене люки огорожены всем подряд — деревянными кольями, кусками цемента, железными прутьями и предупреждающими красно-белыми лентами.

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По обе стороны улицы припаркованы автомобили — в том числе, там, где парковка запрещена. И как раз сегодня там работал эвакуатор — помимо рабочих, меняющих люки.

Один из старых ржавых люков выкорчевали как раз под окнами мэрии, на повороте с Фонтанной.

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Дальше по направлению к Покровскому парку работает спецтехника, укладывает асфальт. В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что на Фонтанной будет выведено на новый уровень с заменой плит перекрытия 67 новых люков и решеток сетей инженерных коммуникаций. После этого на дороге будет уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта.

Ремонт дорог и замена люков во Владивостоке

Ремонт дорог и замена люков во Владивостоке. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Новое препятствие у автомобилистов возникает на Октябрьской улице, где тоже — как и по всему городу — "орудуют бордюрщики", по обе стороны улицы.

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На стороне храма укладка бордюров реально мешает движению машин.

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Тэги: ремонтные работы

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