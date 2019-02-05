"Идеальное место для американских ракет" - японские СМИ о Курилах

Размещение ракет на Итурупе заблокирует базу ТОФ России

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

Острова Курильской гряды идеально подходят для размещения американских ракет. Об этом заявило издание Japan Business Press. Размещенные там средства ПВО укрепят защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи, говорится в статье. Кроме того, ракеты на Итурупе помогут заблокировать базу Тихоокеанского флота России, отмечает издание.

Главным доводом в статье приводится тот факт, что размещенные на Итурупе средства ПВО увеличат шансы сбить баллистическую ракету, запущенную из КНДР — нужно нанести удар на раннем этапе после её запуска, до отделения боеголовок.

"Ракеты из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. Чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо", — говорится в материале.

В издании также признают, что американские ракеты на Курилах позволят США блокировать восточный форт России — Владивосток, а, кроме того. если Южные Курилы будут принадлежать Японии не доставит труда перекрыть российским подводным лодкам выход из Охотского моря.

"Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, этот регион патрулируют многочисленные корабли, а на Курильских островах развернуты противокорабельные ракеты. Однако если на островах в случае их передачи Японии появятся японо-американские силы, то в линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь", — подчеркивает издание.

В японском СМИ также отмечается, что реализация чаяний Поднебесной едва ли возможна — Южные Курилы представляют для России слишком большую военную ценность. В то же время, там дали совет японским дипломатам принимать в учет значение островов для России и исходя из этого ухитряться строить переговоры с Москвой.

Анна Кольцова