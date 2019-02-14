Экс-директор Приморского океанариума хочет пометить обитателей "китовой тюрьмы" маячками

Научный проект, аналогов которого не было в мире, поможет собрать ценнейший материал о морских животных

Косатка в бухте Средняя. Фото: организация "Экологическая вахта Сахалина"

Уникальный проект с морскими млекопитающими, томящимися в неволе в бухте Средней, предлагает сделать бывший директор Приморского океанариума, сообщает ИА PrimaMedia. Вадим Серков предлагает провести с мормлеками ряд исследований, а перед непосредственным выпуском животных поместить на них маячки. По мнению специалиста, это позволит собрать материал не только для фундаментальной науки, но и для разработки нормативной базы о содержанию морских млекопитающих в неволе.

В четверг, 14 февраля, бывший директор "Приморского океанариума" Вадим Серков на своей странице в Facebook решил поделиться своим мнением и видением ситуации в бухте Средняя под Находкой, где на данный момент в неволе содержатся 11 косаток и 87 белух, а также ответил на призыв губернатора Приморья Олега Кожемяко в социальных сетях. На своей странице в Instagram Олег Кожемяко написал: "Мы так же приглашаем к сотрудничеству всех, кто даст предложения или идеи по дальнейшему содержанию млекопитающих. Возможно, вы предложите интересные проекты...".

"Очевидно, что в настоящее время все запутались и не знают, что делать, — пишет Серков. — Как панацеи ждут решения суда. Но что решит суд? Он лишь определит правомерность изъятия животных из природной среды и, соответственно, виновность или невиновность причастных лиц. А дальше что? Дальше перед теми же государственными органами снова встанет вопрос: "Что делать с сотней морских млекопитающих?" Губернатор прав, что заранее собирает предложения".

По мнению экс-директора Приморского океанариума, у науки появляется уникальный шанс, пока животные будут находиться на адаптации и ждать выпуска на воля, сделать уникальнейший проект, аналогов которого еще не было.

"В течение реадаптационной программы до момента выпуска можно провести физиологические, биоакустические этологические и другие исследования. Во время выпуска следует поставить на животных спутниковые маячки, проследить потом их миграцию и оценить результат проведенной реадаптации. Для участия в проекте следует пригласить всех заинтересованных исследователей, не только российских, но и ведущих иностранных ученых. Экологов, имеющих опыт реабилитации морских млекопитающих, следует также пригласить, по крайней мере, для разработки программы. Это бы позволило не только по максимуму собрать материал для фундаментальной науки, но и подготовить научное обоснование для разработки нормативной базы по содержанию морских млекопитающих в неволе. Ведь именно отсутствие законодательно утвержденной нормативной базы и стало первопричиной сложившейся ситуации. Об этом я подробнее напишу в другой раз", — уверен Вадим Серков.

Кроме этого, эксперт предложил и организацию, которая могла бы выступить координатором проекта. Им мог бы стать один из институтов Российской академии наук, например, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ), в структуру которого входят бывший институт биологии моря, Приморский океанариум и Дальневосточный морской заповедник.

"Национальный научный центр морской биологии более чем кто-либо другой располагает для этого необходимыми ресурсами", — уверен бывший директор "Океанариума".

Напомним, что в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержится 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находятся шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай.

По факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

Кроме этого, в четверг, 7 февраля, на сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что в бухте Средняя были также выявлены факту жестокого обращения с животными в части ненадлежащего ухода за ними, а также плохих условий содержания. В связи с чем СУ СК России по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Также на сайте СК РФ сообщалось, что "сейчас принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания".

Между тем, зоозащитки и специалисты-экологи уже не раз заявляли, что мормлеков можно выпускать на волю только после того, как они будут исследованы экспертами, а также пройдут соответствующую реабилитацию и адаптацию к естественной среде обитания.

Так, ученые ФГБНУ "ТИНРО-Центр" уверены, что изъятие животных из природы, с одной стороны, повысило их вероятность выживания, а с другой – они могут не выжить, если их выпустить обратно. Для того, чтобы мормлеки не погибли, производить их выпуск нужно летом и только в районы повышенной биопродуктивности — Сахалинский залив, Аяно-Шантарский район. Зимой же косатки и белухи традиционно покидают эти территории, из-за того, что поверхность моря покрывается льдом.

Руководитель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын также придерживается мнения, что животных нужно выпускать в летний период. Однако он отмечает, что каждую отдельную особь нужно сначала изучить, и только после этого делать вывод – отпускать млекопитающее на волю или нет. Более того, по его мнению, мормлеков необходимо поместить в место, где они могли бы пройти адаптацию и приспособились к жизни в естественной среде обитания. Коллегу поддерживает и директор реабилитационного центра "Тюлень" Лора Белоиван. В свое время она заявляла, что готова заняться вопросом адаптации и доращивания совсем еще юных животных.

Кроме этого, в бухте Средней не так давно побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На своей странице в социальной сети Instagram он рассказал, что по оценкам ученых состояние животных в бассейнах в настоящий момент удовлетворительное, а скорый выпуск косаток и белух в естественную среду обитания сопряжен с рядом рисков. Глава региона подчеркнул, что приморские воды — не естественная среда обитания для белух, поэтому их выпуск является интродукцией, что запрещено законом.