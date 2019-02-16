Насмотрелись: Главную видовую площадку Владивостока на Орлиной сопке закроют

Проход к популярному туристическому месту перекроют из-за строительства музейно-театрального комплекса

Видовая площадка на Орлиной сопке. Фото: ИА PrimaMedia

Видовую площадку, расположенную на Орлиной сопке, закроют из-за строительства музейно-театрального комплекса. Популярное туристическое место перекрыто ориентировочно до 10 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Prim-travel.

Год назад видовую площадку обнесли забором, что пресекло заезд на машинах. Для пеших туристов возможность увидеть панораму города оставалась. Гости от кольца фуникулера поднимались пешком по виадуку и далее шли к памятнику Кириллу и Мефодию.

В настоящее время ведутся работы по сносу зданий: учебные корпуса ДВГТУ, спортзал, учебный центр по деревообработке и даже молодежный центр с огромным граффити леопарда, расположенные на Орлиной сопке по адресу ул. Аксаковская, 3а и 3в, — все они попали в список подлежащих списанию и сносу. Общая площадь помещений — 20 тысяч кв. метров. В целях обеспечения безопасности в период проведения демонтажных работ возникает необходимость перекрытия пешеходного движения по маршруту от виадука через ул. Аксаковская к смотровой площадке и к памятнику создателям славянской письменности.

Напомним, Владивосток стал одним из городов, где появится культурный кластер, также их возведут в Калининграде, Севастополе и Кемерово. В столице Дальнего Востока откроют филиалы Русского Музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Музея Востока.Также в состав войдет Высшая школа музыкального и театрального искусства и на Русском острове создадут филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского и построят помещения для филиала Академии балета им. Вагановой. Общая площадь составит более 120 тысяч кв. метров. Примерная стоимость проекта составляет 30 млрд рублей.

Проект будущего театрольно-музейного комплекса. Фото: Instagram hani_rashid_architect Эскиз музейно-выставочного комплекса во Владивостоке.. Фото: Instagram hani_rashid_architect 1 / 2

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что музейный центр, который создают во Владивостоке, станет символом России на Дальнем Востоке. Она отметила, что срок сдачи объекта — 1 января 2024 года.

Конкурс выиграл эскиз музейно-выставочного комплекса на месте бывшего комплекса ДВГТУ на Аксаковской, разработанный американским архитектором и генеральным директором архитектурной группы "Асимптоте Архитектурэ" Хани Рашидом.

Проект предполагает строительство нескольких зданий, но соединенных между собой внутренним пространством. В проект также включены открытые и закрытые общественные зоны, доступные не только для работников и учащихся комплекса, но и обычных горожан. Кроме того, предусмотрено создание на территории объекта городского парка.