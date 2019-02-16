Насмотрелись: Главную видовую площадку Владивостока на Орлиной сопке закроют

Проход к популярному туристическому месту перекроют из-за строительства музейно-театрального комплекса
Общество 14:40
Видовая площадка на Орлиной сопке. Фото: ИА PrimaMedia

Видовую площадку, расположенную на Орлиной сопке, закроют из-за строительства музейно-театрального комплекса. Популярное туристическое место перекрыто ориентировочно до 10 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Prim-travel.

Год назад видовую площадку обнесли забором, что пресекло заезд на машинах. Для пеших туристов возможность увидеть панораму города оставалась. Гости от кольца фуникулера поднимались пешком по виадуку и далее шли к памятнику Кириллу и Мефодию.

В настоящее время ведутся работы по сносу зданий: учебные корпуса ДВГТУ, спортзал, учебный центр по деревообработке и даже молодежный центр с огромным граффити леопарда, расположенные на Орлиной сопке по адресу ул. Аксаковская, 3а и 3в, — все они попали в список подлежащих списанию и сносу. Общая площадь помещений — 20 тысяч кв. метров. В целях обеспечения безопасности в период проведения демонтажных работ возникает необходимость перекрытия пешеходного движения по маршруту от виадука через ул. Аксаковская к смотровой площадке и к памятнику создателям славянской письменности.

Напомним, Владивосток стал одним из городов, где появится культурный кластер, также их возведут в Калининграде, Севастополе и Кемерово. В столице Дальнего Востока откроют филиалы Русского Музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Музея Востока.Также в состав войдет Высшая школа музыкального и театрального искусства и на Русском острове создадут филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского и построят помещения для филиала Академии балета им. Вагановой. Общая площадь составит более 120 тысяч кв. метров. Примерная стоимость проекта составляет 30 млрд рублей.

1 / 2

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что музейный центр, который создают во Владивостоке, станет символом России на Дальнем Востоке. Она отметила, что срок сдачи объекта — 1 января 2024 года.

Конкурс выиграл эскиз музейно-выставочного комплекса на месте бывшего комплекса ДВГТУ на Аксаковской, разработанный американским архитектором и генеральным директором архитектурной группы "Асимптоте Архитектурэ" Хани Рашидом.

Проект предполагает строительство нескольких зданий, но соединенных между собой внутренним пространством. В проект также включены открытые и закрытые общественные зоны, доступные не только для работников и учащихся комплекса, но и обычных горожан. Кроме того, предусмотрено создание на территории объекта городского парка.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Снос корпусов ДВГТУ во Владивостоке: рабочие добрались до граффити с леопардом

Стало известно, как будет выглядеть музейно-театральный комплекс во Владивостоке

Построят – и слава Богу: архитекторы Владивостока о проекте музейно-театрального комплекса

строительство

Путина просят помочь со стадионом для керлинга во Владивостоке

10:15
Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia