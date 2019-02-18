Сводка за неделю: школьник умер на уроке, жители Владивостока отстояли пляж

Обзор самых популярных событий недели в Приморье с 11 по 17 февраля

Пляж на Патрокле. Фото: Дмитрий Ефремов

ИА PrimaMedia представляет обзор самых популярных событий прошедшей недели в Приморье с 11 по 17 февраля.

ЧП произошло во Владивостоке еще в пятницу, 8 февраля, однако в публичную плоскость тема вышла лишь несколько дней спустя. Напомним, в школе №12 Владивостока ученику 6-го класса стало плохо во время занятий. Несмотря на усилия врачей, откачать мальчика так и не удалось, медикам осталось лишь констатировать его смерть. По данному факту следственным комитетом была инициирована проверка, назначена экспертиза. Кроме этого, региональная прокуратура намерена проверить деятельность образовательного учреждения в части охраны здоровья учащихся.

Как уточнили в администрации города, в момент приступа медработник находился в поликлинике, расположенной неподалеку, и прибыл в образовательное учреждение спустя пять минут после случившегося. В настоящий момент по факту инцидента ведется проверка, результаты которой будут озвучены позднее.

На прошлой неделе во Владивосток принудительно доставили бывшего генерального директора "РАО ЭС Востока", зампреда Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, задержанного сотрудниками приморского УФСБ в Новосибирске. Его обвиняют в растрате и подстрекательству к совершению преступления. Решением Фрунзенского районного суда Владивостока, он взят под стражу и ближайшие два месяца проведет в СИЗО-1.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата"), а также по ч. 4 ст. 33 УК РФ ("Виды соучастников преступления"), которая предполагает подстрекательство другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. По информации агентства, речь идет о давних событиях, которые касаются работы Благодыря в "Дальневосточной энергетической компании". В 2009 году он совмещал должность гендиректора "РАО ЭС Востока" и гендиректора "ДЭК". Его на этом посту сменил Виктор Милуш. Отметим, что УФСБ по Приморскому краю ранее возбудило уголовное дело по растрате в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (входит в "РусГидро"). В конце октября во Владивостоке депутат Заксобрания региона, исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был задержан. Его взяли под стражу в зале Фрунзенского районного суда Владивостока 1 ноября.

Источник ИА PrimaMedia в силовых структурах сообщил, что делом и Благодыря, и Милуша занимается не Следком, а непосредственно ФСБ России.



Иван Благодырь. Фото: Континент Сибирь Онлайн

День образования Приморского края – 20 октября – внесут в региональный Устав и сделают официальным региональным праздником — Днем Приморского края. 20 октября заменит в главном документе субъекта другую значимую дату, закрепившуюся в сознании советской общественности, — 25 октября, которая имеет прямые исторические отсылки к освобождению Приморья в 1922-м году от интервентов и белогвардейцев. Такая замена позволит устранить двоякость ситуации, когда де-юре торжества по случаю Дня Приморского края должны проходить 25 октября, но де-факто почти два десятилетия они проходят 20 октября. Данную поправку в Устав края поддержал на прошедшей неделе комитет Законодательного собрания по региональной политике.



Администрация Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Яхтенно-пляжный конфликт в микрорайоне Патрокл, начатый еще в августе 2018 года, завершился в пользу общественности, выступающей против застройки береговой линии в одном из популярных мест отдыха во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на patrokl.info.

Землю пляжа Патрокл планируется перевести в другую территориальную зону, которая сохранит прибрежный участок как место отдыха, а не застройки.







Пляж на Патрокле. Фото: Дмитрий Ефремов

Главную видовую площадку Владивостока, расположенную на Орлиной сопке, закрыли до середины весны из-за сноса корпуса Молодежного центра ДВГТУ. Напомним, Владивосток стал одним из трех городов, где появится так называемый "культурный кластер" — прямо на сопке построят музейно-театральный комплекс.