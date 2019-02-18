Сводка за неделю: школьник умер на уроке, жители Владивостока отстояли пляж

ИА PrimaMedia представляет обзор самых популярных событий прошедшей недели в Приморье с 11 по 17 февраля.
Школьник умер на уроке
ЧП произошло во Владивостоке еще в пятницу, 8 февраля, однако в публичную плоскость тема вышла лишь несколько дней спустя. Напомним, в школе №12 Владивостока ученику 6-го класса стало плохо во время занятий. Несмотря на усилия врачей, откачать мальчика так и не удалось, медикам осталось лишь констатировать его смерть. По данному факту следственным комитетом была инициирована проверка, назначена экспертиза. Кроме этого, региональная прокуратура намерена проверить деятельность образовательного учреждения в части охраны здоровья учащихся.
Как уточнили в администрации города, в момент приступа медработник находился в поликлинике, расположенной неподалеку, и прибыл в образовательное учреждение спустя пять минут после случившегося. В настоящий момент по факту инцидента ведется проверка, результаты которой будут озвучены позднее.
Дело экс-главы "РАО ЭС Востока"
На прошлой неделе во Владивосток принудительно доставили бывшего генерального директора "РАО ЭС Востока", зампреда Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, задержанного сотрудниками приморского УФСБ в Новосибирске. Его обвиняют в растрате и подстрекательству к совершению преступления. Решением Фрунзенского районного суда Владивостока, он взят под стражу и ближайшие два месяца проведет в СИЗО-1.
Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата"), а также по ч. 4 ст. 33 УК РФ ("Виды соучастников преступления"), которая предполагает подстрекательство другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. По информации агентства, речь идет о давних событиях, которые касаются работы Благодыря в "Дальневосточной энергетической компании". В 2009 году он совмещал должность гендиректора "РАО ЭС Востока" и гендиректора "ДЭК". Его на этом посту сменил Виктор Милуш. Отметим, что УФСБ по Приморскому краю ранее возбудило уголовное дело по растрате в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (входит в "РусГидро"). В конце октября во Владивостоке депутат Заксобрания региона, исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был задержан. Его взяли под стражу в зале Фрунзенского районного суда Владивостока 1 ноября.
Источник ИА PrimaMedia в силовых структурах сообщил, что делом и Благодыря, и Милуша занимается не Следком, а непосредственно ФСБ России.
Иван Благодырь. Фото: Континент Сибирь Онлайн
Приморье окончательно распрощается со своим "советским" праздником
День образования Приморского края – 20 октября – внесут в региональный Устав и сделают официальным региональным праздником — Днем Приморского края. 20 октября заменит в главном документе субъекта другую значимую дату, закрепившуюся в сознании советской общественности, — 25 октября, которая имеет прямые исторические отсылки к освобождению Приморья в 1922-м году от интервентов и белогвардейцев. Такая замена позволит устранить двоякость ситуации, когда де-юре торжества по случаю Дня Приморского края должны проходить 25 октября, но де-факто почти два десятилетия они проходят 20 октября. Данную поправку в Устав края поддержал на прошедшей неделе комитет Законодательного собрания по региональной политике.
Администрация Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia
Патроклу — пляж!
Яхтенно-пляжный конфликт в микрорайоне Патрокл, начатый еще в августе 2018 года, завершился в пользу общественности, выступающей против застройки береговой линии в одном из популярных мест отдыха во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на patrokl.info.
Землю пляжа Патрокл планируется перевести в другую территориальную зону, которая сохранит прибрежный участок как место отдыха, а не застройки.
Пляж на Патрокле. Фото: Дмитрий Ефремов
Потерпеть без видовой
Главную видовую площадку Владивостока, расположенную на Орлиной сопке, закрыли до середины весны из-за сноса корпуса Молодежного центра ДВГТУ. Напомним, Владивосток стал одним из трех городов, где появится так называемый "культурный кластер" — прямо на сопке построят музейно-театральный комплекс.
Видовая площадка на Орлиной сопке. Фото: ИА PrimaMedia