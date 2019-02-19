Cбитые на тротуаре во Владивостоке мама и ребенок скончались в больнице

Водитель Volvo сбежал с места ДТП, полиция ведет поиски (фото, ориентировка, эксклюзив)

Место ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК

Мама и ребенок скончались в больнице Владивостока от полученных травм в результате ДТП, когда водитель Volvo врезался в семью на тротуаре в районе улице 40 лет ВЛКСМ,12, а после сбежал с места ДТП. Также в аварии пострадал третий человек — супруг, он остался жив. Об этом ИА PrimaMedia рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края. Водителя разыскивает полиция, в распоряжении редакции агентства имеется ориентировка предполагаемого виновника ДТП.

Ранее агентство писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Место "страшного" ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК Место "страшного" ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК Место "страшного" ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК Место "страшного" ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК Место "страшного" ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК 1 / 5

— В тысячекоечную больницу врачами Скорой медицинской помощи вчера была доставлена семья — супруги и малолетний ребёнок, пострадавшие в ДТП. Оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролась за жизнь пациентов. Но травмы, полученные в страшном дорожно-транспортном происшествии, оказались несовместимыми с жизнью. Женщина и ребёнок скончались от полученных травм в больнице, — рассказали корр. агентства в краевом департаменте здравоохранения Приморского края.

Также в ведомстве отметили, что супруг остался жив. Подробности его состояния не сообщаются.

Ведутся поиски водителя Volvo. Полиция просит очевидцев ДТП обратиться в дежурную часть.