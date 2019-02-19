Роковая Volvo, погубившая двоих человек во Владивостоке, находится на штрафстоянке (ФОТО)

Передние колоса автомобиля сняли для проведения экспертизы

Автомобиль Volvo. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Автомобиль Volvo, под колесами которого оказалась семья из трех человек, находится на штрафстоянке во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. С автомобиля сняли передние колеса. Они являются вещественными доказательствами и будут направлены на экспертизу.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Позже в больнице скончались мама и сын, а отец сейчас находится в больнице. У семьи осталась 12-летняя дочь, которая пока останется у близких друзей семьи.

Позже появилась информация, что предполагаемый виновник страшного ДТП Николай Тимченко работал сварщиком в автомастерской. По словам соседей, комнату в квартире на Гризодубовой, 39, он снимал в течение года и все это время вел себя спокойно и проблем для других жильцов не создавал. Сразу после ДТП в понедельник, 18 февраля, он заходил домой, забрал вещи и ушел. Это подтвердил его сосед по квартире, а соседка видела по домашней камере видеонаблюдения, как Тимченко уходит.