Школьница, потерявшая в ДТП во Владивостоке маму и братика, пока остается у друзей семьи

У девочки есть бабушка, но она о трагедии, предположительно, еще не знает

ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД

Близкие друзья семьи, пострадавшей в жутком ДТП на улице 40 лет ВЛКСМ, во Владивостоке, пока приютили их старшую дочь, сообщает ИА PrimaMedia. 12-летняя девочка лишилась мамы и маленького братика — от полученных травм они скончались в больнице, отец с травмами и переломами различной степени тяжести госпитализирован. Тем временем, жители Владивостока продолжают разыскивать скрывшегося с места аварии водителя.

Друзья и родители одноклассников дочери, пострадавшей семьи, планируют организовать сбор средств на похороны.

— Папу мы пока не трогаем, у человека шок. Сейчас решаем, кому на карту будем собирать средства на похороны. Должны связаться с бабушкой, но насколько я понимаю, никто не берется ей сообщить о трагедии. Девочка узнала из социальных сетей. Как только определимся, кто займется сбором средств, так сообщим реквизиты карты, — сообщила собеседница агентства, чей ребенок учится в той же школе, что и девочка.

Ранее агентство писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Виновник ДТП с места аварии скрылся. Сейчас его поисками занимаются все неравнодушные жители Владивостока. В группах whats app и социальных сетях создаются специальные чаты. Организаторы таких стихийных сообществ предлагают отправлять им любую информацию, которая поможет в розыске предполагаемого виновника происшествия.