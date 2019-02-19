У семьи, попавшей под колеса Volvo на тротуаре во Владивостоке, осталась 12-летняя дочь

Отец семейства находится с переломами в больнице

У семьи, попавшей на тротуаре под колеса Volvo во Владивостоке, осталась 12-летняя дочь. Фото: pixabay.com

У семьи, которую сбил Volvo на тротуаре в районе улице 40 лет ВЛКСМ, 12 во Владивостоке в понедельник, 19 февраля, осталась 12-летняя дочка, сообщает ИА PrimaMedia. Напомним, в страшном ДТП погибли мама и сын, а отец сейчас находится в больнице с переломами.

О том, что в семье есть еще один ребенок агентству рассказали члены родительского комитета в школе, где учится девочка.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Позже в больнице скончались мама и сын, а отец сейчас находится в больнице. Водителя до сих пор не нашли. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.