Иностранцы задержаны при попытке проникнуть на место встречи Путина с Ким Чен Ыном

Один из нарушителей имел при себе камеру и пытался отснять здание снаружи
Это интересно 15:00
Ким Чен Ын. Фото: pixabay.com

Первое небольшое ЧП произошло в ДВФУ. Здесь двое иностранных граждан пытались проникнуть на территорию, где в ближайшие дни пройдет встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, сообщает ИА PrimaMedia.

Как оказалось, двое мужчин азиатской внешности оказались журналистами, которые хотели заснять один из корпусов ДВФУ внутри. Однако охрана была начеку и не пустила нарушителей внутрь. Тогда один из мужчины попытался снять корпус снаружи. Этого ему также сделать не дали — как сообщают очевидцы, охранник грубо затащил его в корпус. Скорее всего для того, чтобы заставить удалить все материалы.

Ранее сообщалось, что президент Северной Кореи наконец-то согласился на предложение глав Российской Федерации посетить страну и провести переговоры.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят комплекс двусторонних отношений и развитие экономических связей в условиях санкций. Москва, как ожидается, заявит о поддержке курса Пхеньяна на политико-дипломатическое урегулирование ядерной программы и выступит за необходимость частичного ослабления санкций против КНДР.

Местом встречи был выбран Владивосток, а в частности один из корпусов ДВФУ. Здесь уже разместили соответствующие объявления, а все занятия перенесли. Как отмечают студенты, сегодня в этом корпусе даже появилась красная ковровая дорожка.

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