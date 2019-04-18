Реакция зарубежных СМИ на главное событие апреля - приезд Ким Чен Ына во Владивосток

Что пишет иностранная пресса о встрече российского и северокорейского лидеров

Северная Корея флаг. Фото: pixabey.com

Сообщения о предстоящей встрече Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке начали появляться в российских и зарубежных СМИ в начале прошлой недели. Официальное подтверждение Кремля вышло спустя несколько дней после появления первых публикаций. ИА PrimaMedia рассказывает, как иностранная пресса отреагировала на предстоящий визит лидера КНДР в Приморье.

Южнокорейские СМИ сразу же начали высказывать предположения о том, как северокорейский лидер будет добираться до места проведения встречи. Агентство JoongAng Ilbo даже рассказало, как выбранный путь может повлиять на дальнейшее развитие отношений между странами.

"Безусловно, путь на самолете будет гораздо удобнее для Ким Чен Ына, однако прибытие на поезде имеет особое значение. Так, если после перехода границы на северо-востоке КНДР дорога пройдет через китайский город Хуньчунь, это будет означать сотрудничество трех стран — России, США и Китая. Если же поезд поедет через Хасан, достигнув станции Туманган из Наджина, то это продемонстрирует желание экономического сотрудничества исключительно с Россией — порт Наджин является символическим местом в экономическом сотрудничестве России и КНДР", — отмечает издание.



График = Сим Чон Бо. Фото: Агентство JoongAng Ilbo

Помимо способа, каким Ким Чен Ын доберется до Владивостока, южнокорейские СМИ обсуждают что именно он будет там делать. Так, издание KBS News со ссылкой на японское СМИ Kyodo News, сообщает, что среди запланированных мест визита Ким Чен Ына: филиал Мариинского театра для просмотра балетной постановки мирового уровня, крупнейший на Дальнем Востоке океанариум, а также осмотр кораблей ТОФ. Журналисты также отмечают, что Ким Чен Ын перед возвращением в КНДР, 26 апреля, планирует встретиться с северокорейскими студентами и исследователями, а также осмотреть достопримечательности во Владивостоке.

Американские СМИ пишут о том, что сообщение о визите Ким Чен Ына было сделано в непростое для внешней политики КНДР время. Так, The Guardian отмечает, что анонс приезда северокорейского лидера в Россию появился после того, как Северная Корея заявила об испытаниях нового тактического оружия с "мощной боеголовкой", а переговоры о ядерном разоружении с США зашли в тупик. CNN же обращает внимание на то, что тогда же стало известно об исключении госсекретаря Майка Помпео из команды по переговорам о ядерном разоружении.

Китайское издание "Синьхуа" считает, что Северная Корея стремится к сближению с Россией после неудачных переговоров с США.

Улучшение отношений РФ и КНДР может помочь последней в развитии экономики, и к тому же повысить авторитет страны в регионе.

О чем же будут говорить Ким и Путин? Как ни странно, все же предполагается, что в меньшей степени о ядерном вооружении и больше — об экономических возможностях и ослаблении наложенных на Северную Корею санкций. Так, уверяют в Bloomberg, мировые лидеры обсудят возможности обхода ограничений ООН на наем работников из Северной Кореи и других возможностях потенциальной экономической поддержки.

Обращается внимание и на место переговоров. Global Times считает, что Владивосток — это своеобразное окно в Азию. Здесь, подчеркивает издание, проводится ВЭФ, здесь находится столица региона, и именно сюда Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпиня в прошлом году.