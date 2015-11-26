Привокзальную площадь Владивостока, принимающую сегодня Ким Чен Ына, отмыли "как никогда"

Бригада уборщиков привела в порядок территорию вокруг памятника вождю мирового пролетариата

Привокзальную площадь Владивостока отмыли с мылом пред приездом лидера КНДР. Фото: ИА PrimaMedia

Площадь перед железнодорожным вокзалом во Владивостоке, куда прибудет поезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отмыли с мылом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

На уборку территории вышли бригада дворников и уборочная машина.

Один из собеседников агентства — местный водитель такси — рассказал, что никогда не видел, чтобы привокзальную площадь мыли "так тщательно". На вопрос о значении визита Ким Чен Ына для Владивостока мужчина ответил, что "пробок от него точно меньше не станет".

Лидер КНДР прибудет во Владивосток 24 апреля, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Россия станет первым государством, которое Ким Чен Ын выбрал для визита после того, как в первой половине апреля был переизбран председателем Госсовета Северной Кореи. Встреча глав двух стран пройдет 25 апреля.

Ранее 23 апреля в сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен лимузин лидера КНДР, прибывший в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.