Привокзальную площадь Владивостока, принимающую сегодня Ким Чен Ына, отмыли "как никогда"

Бригада уборщиков привела в порядок территорию вокруг памятника вождю мирового пролетариата
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 08:13
Привокзальную площадь Владивостока отмыли с мылом пред приездом лидера КНДР. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Озвучена центральная тема переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Площадь перед железнодорожным вокзалом во Владивостоке, куда прибудет поезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отмыли с мылом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

На уборку территории вышли бригада дворников и уборочная машина.

Один из собеседников агентства — местный водитель такси — рассказал, что никогда не видел, чтобы привокзальную площадь мыли "так тщательно". На вопрос о значении визита Ким Чен Ына для Владивостока мужчина ответил, что "пробок от него точно меньше не станет".

Лидер КНДР прибудет во Владивосток 24 апреля, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Россия станет первым государством, которое Ким Чен Ын выбрал для визита после того, как в первой половине апреля был переизбран председателем Госсовета Северной Кореи. Встреча глав двух стран пройдет 25 апреля.

Ранее 23 апреля в сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен лимузин лидера КНДР, прибывший в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Озвучена центральная тема переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Путин Владимир Владимирович визит

Озвучена центральная тема переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

07:46

Новые подробности визита Ким Чен Ына во Владивосток

23 апреля, 18:15

Из-за приезда Ким Чен Ына во Владивостоке изменят движение автобусов

23 апреля, 18:00
«Владхлеб» получил благословение в знаменитом Дивеево на выпечку пасхальных куличей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia