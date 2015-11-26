Озвучена центральная тема переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

В ближайшие дни состоится первый на территории РФ контакт российского президента с лидером КНДР

Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство ТАСС.

"Дата — 25 апреля, во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем Госсовета Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом, и эта встреча станет первым контактом нашего президента с северокорейским лидером", — сказал Ушаков.

Помощник президента принес извинения представителям средств массовой информации за то, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров. "Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите, — пояснил он. — Мы эту договоренность соблюдали, как мне представляется, весьма четко".

Ушаков подчеркнул, что Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного Народного Собрания 14 созыва, где Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Программа переговоров, по словам помощника президента, "типичная". Он анонсировал беседу в узком составе, после чего пройдут переговоры в составе делегаций, а также состоится официальный прием. Российская сторона будет представлена вице-премьером Юрием Трутневым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, главой РЖД Олегом Белозеровым, заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. Также в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Ушакова, главы государств обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, ожидается обмен мнениями как по политической, так по экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. При этом в центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как констатировал Ушаков, в Москве этот визит считают ключевым событием за все последние годы, так как он имеет важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Ушаков обратил внимание на то, что в последние месяцы ситуация вокруг КНДР стабилизировалась. По его мнению, это стало возможным во многом благодаря инициативам Пхеньяна по отказу от ракетно-ядерных испытаний и закрытию ядерного полигона. На этом фоне, отметил он, началась нормализация отношений Пхеньяна с Сеулом, а также с Вашингтоном.

Как заметил Ушаков, несмотря на отсутствие видимых результатов по итогам последнего саммита США-КНДР в Ханое в феврале 2019 года, обе стороны все-таки демонстрируют готовность и заинтересованность в продолжении диалога.

"Мы считаем, что это весьма важно, и такую готовность, и заинтересованность нужно демонстрировать и впредь", — отметил представитель Кремля.

Он заверил, что российская сторона намерена всячески способствовать закреплению позитивных тенденций, а также совместно с другими вовлеченными странами продолжать работать над формированием предпосылок и благоприятной атмосферы для достижения серьезных договоренностей по регулированию проблемы Корейского полуострова. Ушаков подчеркнул, что предстоящие с Ким Чен Ыном переговоры и будут направлены на решение указанных задач.