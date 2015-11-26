Бронепоезд Ким Чен Ына отправился во Владивосток из Хасана (фото, видео)

Лидер КНДР в приморской столице встретится с президентом России Владимиром Путиным

Встреча лидера КНДР в Приморье. Фото: Скриншот из Instagram Кожемяко

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына, который в среду утром пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан в Приморском крае, отправился во Владивосток. В четверг, 25 апреля, Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Русский в кампусе ДВФУ.

Ким Чен Ын на некоторое время задержался в Хасанском районе для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена".

На станции лидера КНДР встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. Последний попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Организаторы встречи его просьбу выполнили.

Ким Чен Ын прибыл на российскую землю. Фото: скриншот Instagram Олега Кожемяко Ким Чен Ын прибыл на российскую землю. Фото: скриншот Instagram Олега Кожемяко 1 / 2

За день до большого политического мероприятия на территории кампуса ДВФУ серьезно усилены меры безопасности.

Сегодня, 24 апреля, студенты не могут попасть на пары. В настоящий момент вход на ряд объектов вуза перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий.

— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.

Также акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.