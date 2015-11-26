Бронепоезд Ким Чен Ына отправился во Владивосток из Хасана (фото, видео)

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына, который в среду утром пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан в Приморском крае, отправился во Владивосток. В четверг, 25 апреля, Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Русский в кампусе ДВФУ.
Ким Чен Ын на некоторое время задержался в Хасанском районе для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена".
На станции лидера КНДР встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. Последний попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Организаторы встречи его просьбу выполнили.
За день до большого политического мероприятия на территории кампуса ДВФУ серьезно усилены меры безопасности.
Сегодня, 24 апреля, студенты не могут попасть на пары. В настоящий момент вход на ряд объектов вуза перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий.
— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.
Также акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.