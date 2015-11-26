Первые шаги Ким Чен Ыра в Приморье в сопровождении высоких чинов

Он побывал в месте, которое символизирует дружбу КНДР и России

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который в среду утром прибыл на пограничную железнодорожную станцию Хасан в Приморье, задержался для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена", сообщил ТАСС сотрудник станции Хасан, передает ИА PrimaMedia. В четверг, 25 апреля, Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Русский в кампусе ДВФУ.

"Его встретили девушки в русских народных костюмах, преподнесли каравай. Теперь он отправился в домик Ким Ир Сена", — рассказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС депутат думы Хасанского района Наталья Карпова, на станции лидера КНДР встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. Последний попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Организаторы встречи его просьбу выполнили.

Небольшой деревянный дом, который теперь называют "Домиком Ким Ир Сена", площадью около 100 кв. метров был построен в 1986 году на границе России и КНДР возле погранперехода "Хасан" в честь приезда лидера страны в СССР. Ким Ир Сен также путешествовал на поезде. На пути следования было построено несколько таких небольших домиков со спальней, ванной, гостиной и кухней, где можно было переночевать и отдохнуть. Во время поездки в Россию этот домик посещал и Ким Чен Ир.

Сегодня с 16.00 до 18.00 во Владивостоке ждут бронепоезд с Ким Чен Ыном. Встреча лидера КНДР и президента России Владимира Путина пройдет 25 апреля в ДВФУ.

Акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.

За день до большого политического мероприятия на территории кампуса ДВФУ серьезно усилены меры безопасности.

Сегодня, 24 апреля, студенты не могут попасть на пары. В настоящий момент вход на ряд объектов вуза перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий.

— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.



