После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке

Фоторепортажи

После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке

#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в пятницу, 26 апреля, почтил память погибших героев Великой Отечественной войны, возложив цветы у мемориала "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Северокорейский лидер перед мемориалом снял шляпу и приклонил голову в память погибших героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора. Все они также возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. В числе ковавших Победу были и корейские граждане.

Напомним, что церемония должна была состояться еще утром, однако из-за дождя ее пришлось перенести.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Чтобы не растаял": Ким Чен Ын отменил церемонию возложения венков из-за дождя

26.04.2019

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

12:05
0
 «Мода без границ»: показ одежды юных дизайнеров прошел во Владивостоке
24 апреля, 22:20
0
 "Луч" уступил в домашнем матче клубу "Сочи" с минимальным счетом
24 апреля, 20:20
0
 Два ковра, военный оркестр и пустые дороги: Владивосток встретил Ким Чен Ына
23 апреля, 14:10
1
 «Машина времени» во Владивостокском цирке: древние, доисторические и драйвовые (ФОТО)
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia