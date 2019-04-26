После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в пятницу, 26 апреля, почтил память погибших героев Великой Отечественной войны, возложив цветы у мемориала "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Северокорейский лидер перед мемориалом снял шляпу и приклонил голову в память погибших героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора. Все они также возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. В числе ковавших Победу были и корейские граждане.

Напомним, что церемония должна была состояться еще утром, однако из-за дождя ее пришлось перенести.

26.04.2019