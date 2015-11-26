"Чтобы не растаял": Ким Чен Ын отменил церемонию возложения венков из-за дождя

Рабочим пришлось сворачивать уже разложенную красную ковровую дорожку, а журналистам - расходиться (ФОТО)
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 10:40
Все было готово для принятия важного гостя. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Ким Чен Ын в городе: где сегодня можно увидеть главу КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын отменил сегодня утром церемонию возложения венков на мемориал подводников из-за дождя во Владивостоке. Рабочим пришлось сворачивать уже разложенную на Корабельной набережной красную ковровую дорожку, а журналистам расходиться, так и не увидев северокорейского лидера, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение об отмене, судя по всему, было принято в последний момент, так как для встречи высокого гостя все уже было готово, и даже перекрывалось движение на Светланской.

На фоне этого сразу вспоминается случай, когда президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев промокли до нитки, стоя под проливным дождем на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День памяти и скорби.

Напомним, что Ким Чен Ын отправится обратно на своем бронепоезде в Северную Корею сегодня в 15.00. До этого он планировал посетить достопримечательности и значимые места в городе.

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