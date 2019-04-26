Проводы Ким Чен Ына: как во Владивостоке прощались с северокорейским лидером

Глава Северной Корее Ким Чен Ын отправился на родину в своем бронепоезде после того, как принял участие в прощальной церемонии во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Прощание с Ким Чен Ыном устроили на привокзальной площади Владивостока. Вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым глава КНДР прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула. Ким Чен Ына также провожал губернатор Приморья Олег Кожемяко, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 24 апреля, на следующий день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня успел возложить цветы к мемориалу "Боевая слава ТОФ" и пообедал с губернатором Приморья в ресторане "Лесная заимка".

"Сегодня на приеме в честь Ким Чен Ына исполнялись песни “Катюша”, “Вечер на рейде”, “Миллион алых роз”, которые гости прекрасно знают и поют. По пути я показал лидеру КНДР ресторан, который открывал его дедушка – Ким Ир Сен. Ким Чен Ын пообещал там побывать во время следующего приезда во Владивосток. Наш город произвел на него хорошее впечатление, он отметил, что всегда будет рад сюда возвращаться", – подчеркнул Кожемяко.

26.04.2019