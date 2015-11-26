Ким Че Ныр или Ким Им Чен: что говорит Владивосток о визите лидера КНДР (ВИДЕОБЛИЦ)

Жители Приморья порассуждали о целях и перспективах визита северокорейского вождя

Ким Че Ныр или Ким Кир Им Чен: что думает Владивосток о визите лидера КНДР. Фото: ИА PrimaMedia

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