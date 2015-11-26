Ким Че Ныр или Ким Им Чен: что говорит Владивосток о визите лидера КНДР (ВИДЕОБЛИЦ)

О бесконечных пробках, перекрытых дорогах, международной дружбе и даже добре и зле успели поразмышлять владивостокцы, отвечая на dопросы корр. ИА PrimaMedia. Каким останется исторический визит северокорейского лидера на российскую землю в памяти простых людей — в видеоблице.
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