Начался прием работ на фотовыставку «Поколение М: Live» во Владивостоке

Выставка откроется 31 мая на набережной Спортивной гавани

Мастер-класс приморского фотографа и блогера Александра Хитрова. Фото: пресс-служба компании МТС

Юные фотографы из Приморья станут участниками масштабной уличной фотовыставки "Поколение М: Live" (11+). Тема экспозиции — "Владивосток в объективе: город и люди", прием работ продлится до 10 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

Выставка "Поколение М: Live" откроется 31 мая во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани. Чтобы стать участником, нужно сделать фото на тему "Владивосток в объективе" и загрузить его на сайт https://pokolenie.mts.ru/ до 17 мая. В проекте участвуют только фотографы от 11 до 18 лет.

"Владивосток — самобытный город ярких, креативных и талантливых людей. Уникальный микс Европы и Азии, море и атмосфера вдохновляют на творчество. Подтверждение тому — наш проект "Поколение М", в котором не раз побеждали дизайнеры, музыканты и художники из Приморья. Думаю, фотовыставка не станет исключением. Поэтому мы ждем много интересных работ от юных фотографов", — отметила директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева.

Накануне в рамках фотовыставки состоялся мастер-класс приморского фотографа и блогера Александра Хитрова. Он собрал в библиотеке "БУК" несколько десятков начинающих фотолюбителей, с которыми поделился хитростями уличной фотографии, раскрыл секреты цепляющих кадров и показал, "как снимать улицу".

Мастер-класс приморского фотографа и блогера Александра Хитрова. Фото: пресс-служба компании МТС Мастер-класс приморского фотографа и блогера Александра Хитрова. Фото: пресс-служба компании МТС 1 / 2

"Выставка "Поколение М: Live" — отличная возможность показать Владивосток глазами детей жителям и гостям нашего прекрасного города. А у талантливых ребят появляется реальный шанс заявить о себе в юном возрасте, получить новые знания и пройти стажировку у именитых фотографов. Ребятам хочу посоветовать не бояться снимать, на первый, взгляд, обыденные вещи. Иногда они делают снимок оригинальным запоминающимся", — отметил Александр Хитров.



Приморский фотограф и блогер Александр Хитров. Фото: пресс-служба компании МТС

Работы, которые войдут в экспозицию, выберет эксперт "Поколения М", легендарный фотограф и журналист, Василий Прудников. Лучшие снимки будут отмечены призами от МТС.