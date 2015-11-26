Автолюбители рискуют лишиться прав за еще один "подарочек" с 1 июля

Новые правила уже скоро могут вступить в силу

Новые правила медосвидетельствования могут вступить в силу летом. Фото: pixabay.com

Отправить на сдачу анализа крови, минуя алкотестер, и лишить прав за вчерашнююю встречу с друзьями вскоре смогут доблестные инспекторы полиции. Новые правила медицинского освидетельствования могут существенно изменить жизнь тысяч автолюбителей уже с 1 июля этого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Изменения в условиях медосвидетельствования вносит новый приказ Минздрава РФ от 25 марта 2019 года №159н, который находится на регистрации в Министерстве юстиций РФ, сообщает портал 1gai.ru В настоящий же момент действуют правила, установленные приказом Минздрава РФ еще от 18 декабря 2015 г. № 933н.

С июля этого года инспектор ДПС будет в праве сам решать: использовать ему для проверки водителя алкотестер или же сразу, минуя этот этап, прибегнуть к помощи анализа крови. Здесь-то и кроется самая большая опасность для водителей. В отличие от алкотестера, чья погрешность достаточно велика, анализ точнейшим образом покажет даже самые минимальные объемы алкоголя в крови водителя. бокалов вина.

Фактически, никакого допустимого минимального количества промилле в крови не останется, пишут эксперты Автоблога. А ведь даже такие безобидные напитки, как кефир и квас дадут увеличение показателей. Что уж говорить о выпитом накануне алкоголе. Даже его минимальное количество будет отраженно утром после распития в результатах анализа крови. За это лишают прав.