Падал, падает и будет падать: история аварий Superjet-100

О тернистом пути флагмана российской авиации, погубившем не один десяток жизней — в материале ИА PrimaMedia

Первый серийный " Superjet-100" приобрела в 2011 году армянская авиакомпания "Армавиа". Фото: superjet.wikidot http://superjet.wdfiles.com/local--files/file:150588-1/150588-1.jpg

Страшная авиакатастрофа, которая потрясла 5 мая всю Россию, в очередной раз заставила задуматься о безопасности воздушного судна Суперджет-100, имеющего на своем счету уже не одну аварию. Неоднократно за 8-летнюю историю производства флагмана российской гражданской авиации надежность его конструкции была поставлена под сомнение. Тем не менее, количество SSJ-100 на региональных рейсах по России, в том числе на Дальнем Востоке с каждым годом растет. Подробнее об истории создания и эксплуатации одного из самых неоднозначных самолетов современности — в материале ИА PrimaMedia.

Хроника трагедий

За 8 лет эксплуатации Суперджет-100 в гражданской авиации было зафиксировано 29 происшествий различного уровня опасности. В двух из них погибли люди, еще в двух — незначительно пострадали, в остальных 25 пострадавших не было. Самым пиковым периодом для SSJ-100 стал 2012 год, в который было зафиксировано аж 10 аварий, сообщают РИА-Новости.

Стоит отметить, что лишь в 2 из 4 инцидентов с пострадавшими, авария произошла на пассажирских авиалиниях. В остальных двух случая — в ходе испытаний, отмечают ТАСС.

Одна из самых страшных катастроф с участием Superjet-100 произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево (Москва, Россия), когда во время аварийной посадки самолет с номером RA-89098, произведенный заводом "Гражданских самолетов Сухого" в Комсомольске-на-Амуре, загорелся. По предварительным данным погиб 41 человек. Данный самолет совершал полеты с 21 июня 2017 года и принадлежал компании "Аэрофлот". Никаких существенных аварий с ним до недавней катастрофы не происходило.

До этого самой крупной аварией с участием этого самолета, была авиакатастрофа 9 мая 2012 года в районе Джакарты в Индонезии. Демонстрационный полет самолета ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" под номером RA-97004 закончился крушением и гибелью 45 человек.

Менее серьезная авария произошла 21 июля 2013 года в аэропорту Кефлавик (Рейкьявик, Исландия), где в рамках сертификационных испытаний Superjet-100 с номером 95005 приземлился без шасси. Из 5 человек на борту 1 получил травмы незначительной степени тяжести. Правый двигатель самолета был поврежден.



Superjet-100 — это первый авиалайнер, разработанный в России после распада СССР. Фото: http://superjet.wdfiles.com/local--files/file:20131125-152737/20131125_152737.jpg

10 октября 2018 года уже зарегистрированный пассажирский Superjet 100 с номером RA-89011, принадлежащий а\к "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы по возвращении в Якутск и Улан-Удэ. 92 человек на борту, включая 87 пассажиров, лишь 4 обратились к медикам за помощью. Самолет в результате аварии был списан из-за серьезных повреждений двигателей, шасси и фюзеляжа.

А это безопасно?

Разговоры о ненадежности конструкции ходили вокруг Superjet-100 не один год. Так в 2017 году, согласно исследованию компании"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), эксплуатационная надежность Superjet-100 снизилась до 97,3% , сообщает BBC, подтверждая факт наличия такого документа.



С 2008 года велось производство Superjet-100 в Комсомольске-на-Амуре. Фото: superjet.wikidot http://superjet.wdfiles.com/local--files/file:xa-jlg/XA-JLG.jpg

Беспокойства об уровне безопасности Superjet-100 вызвали и данные основного российского эксплуатанта этих самолетов – компании "Аэрофлот". В 2018 году она признала их наименее безопасными из всех своих самолетов. Среди наиболее серьезных выявленных рисков – нахождение в сложных метеоусловиях и неисправность пилотажно-навигационного оборудования. Уровень безопасности полетов на всех своих "железных птицах" кроме SSJ-100 "Аэрофлот" оценил как высокий, и лишь полеты на Superjet находятся на среднем уровне безопасности.

Сомнения в надежности Superjet -100 укрепили и проблемы с их сервисным обслуживанием. Дело в том, 80% деталей самолетов производится за пределами России, около 10% из них – в США. Соответственно, российской производство не обладает достаточным количеством деталей для оперативного обслуживания самолетов, возникают задержки. Именно поэтому в ГСС был запущен процесс импортозамещения комплектующих на российские. В 2012-2012 годах "Гражданские самолеты Сухого" планируют представить новую версию Superjet-100, одной из основных "фишек" которой станет российское производство запчастей. По оценкам экспертов, примерный ресурс SSJ-100 составляет около 30 лет.

Согласно порталу Superjet-100, в 2019 году из всех 184 произведенных самолетов Суперджет-100 111 единиц находится в эксплуатации. Остальные — стоят на хранении, ждут ремонта или не летают по иным причинам.

Не самые приятные впечатления оставляет опыт полетов на Суперджет-100 у пассажиров. Нередко они отмечают резкие, неприятный взлет и посадку. Например, пользователь Facebook Сергей Тарасов так вспоминает свой полет: "взлёт у него очень стремительный, а в момент отрыва от земли тебя действительно вжимает в кресло как в ракете", "нет никаких прелюдий по снижению высоты. Он просто быстро (очень быстро) снижается и буквально плюхается на полосу". Нередко пассажиры обращают внимание и на повышенный уровень шума и вибрацию сидений: "звук двигателей смещен в низкую частоту и неприятно давит на уши".

Superjet-100 на Дальнем Востоке

Несмотря на то, что авиакомпания "Аэрофлот" — один из основных дальневосточных перевозчиков и самый крупный эксплуатант Superjet-100 (в авиапарке компании 50 единиц SSJ-100), на самолетах Siperjet-100 на Дальний Восток компания пока не летает. Региональные рейсу по Дальнему Востоку на SSJ-100 совершают две других авиакомпании: "Якутия", в транспортном флоте которой насчитывается 4 единицы SSJ-100, и "ИрАэро" (9 SSJ-100). Согласно официальному сайту авиакомпании "Якутия", в настоящее время она использует Siperjet-100 на 12 дальневосточных направлениях, включающих Якутск, Владивосток, Хабаровск, Нерюнгри, Мирный, Анадырь, Магадан, Южно-Сахалинск и Улан-Удэ. Авиакомпания "Ираэро" использует SSJ-100 на рейсах в Читу, Благовещенск, Владивосток, Нерюнгри, Магадан, Хабаровск.

О перспективе использования Superjet-100 на дальневосточных рейсах заговорили еще в 2018 году. Так в сентябре 2018 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявил агентству Интерфакс в ходе ПМЭФ-2018 о том, что вместе с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым они планируют использовать самолеты Siperjet-100 на рейсах на Дальний Восток. 10 сентября ПАО "ОАК" и ПАО "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке авиакомпании 100 самолетов SSJ-100 (" Siperjet-100") под выполнение региональной программы. Также в сентябре 2018 года АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) сообщили о намерении увеличить дальность полетов бизнес-версии Siperjet-100 (SBJ) с 4500 км в базовой комплектации до 7200 км. В 2019 году компания планировала создать и сертифицировать дополнительные топливные баки, которые бы позволили самолету осуществлять длительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком.

Напомним, Superjet-100 — это первый авиалайнер, разработанный в России после распада СССР. Помимо основного производителя – компании "Гражданские самолёты Сухого" проект разрабатывался при участии ряда иностранных компаний. Это российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный на малозагруженных направлениях протяженностью до 3000 км (базовая комплектация) и до 4500 км (LR — комплектация с увеличением дальности полета).

Разработка SSJ-100 с использованием цифровых безбумажных технологий началась в 2001 году. Заводские испытания SSJ-100 в Комсомольске-на-Амуре были завершены компанией "Гражданские самолеты Сухого" 24 октября 2008 года. Самолет был передан в авиационный регистр международного авиационного комитета для сертификации. Так с 2008 года велось производство Superjet-100 в Комсомольске-на-Амуре заводом "КнААЗ" — филиалом компании "Сухой". В 2011 году первые самолеты были проданы и запущены в эксплуатацию. Первый серийный " Superjet-100" (Superjet 100/95), выпущенный Комсомольским-на-Амуре авиационно-производственным объединением, приобрела в 2011 году армянская авиакомпания "Армавиа" для направление Ереван-Москва. Именно этот рейс и стал первым пассажирским полетом в истории Superjet-100. Второй серийный самолет с №95008 был построен для "Аэрофлота".



авава. Фото: http://superjet.wdfiles.com/local--files/file:125610-1/125610-1.jpg

К числу основных эксплуатантов относятся авиакомпании Газпромавиа, Якутия, Аэрофлот, Центр-Юг, МВД России, Lao Central Airlines (Лаос), PT Sky Aviation (Индонезия), Interjet (Мексика).

В конце 2018 года Superjet-100 избавился от слова Sukhoi в своем названии, которое сопровождало его с самого создания. Причин тому было несколько: нежелание ассоциироваться с военными проектами российского авиационного конгломерата "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), а также ряд юридических моментов.