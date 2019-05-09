Названо число россиян, передвигающихся на машинах своей мечты

Автоэксперты выяснили, насколько мечты автолюбителей совпадают с реальностью
Общество 04:45
Автомобили. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Названо число россиян, передвигающихся на машинах своей мечты. Автоэксперты выяснили, насколько мечты автолюбителей совпадают с реальностью.

Исследование провели издательство "За рулем" совместно с аналитическим агентством "Автостат". В онлайн-опросе, проводившемся с 3 по 7 мая 2019 года, поучаствовали свыше двух тысяч автолюбителей.

Из них только 17,6% респондентов признались, что обладают "автомобилем мечты". Больше всего респондентов, свыше 40%, сознались, что их нынешний автомобиль далек от совершенства и мечтой не является.

Однако на сегодняшний день таких автовладельцев их "железный конь" устраивает, менять авто в ближайшее время они не собираются. 17,9% опрошенных были настолько откровенны, что признались: на "автомобиль мечты" у них просто не хватило денег.

11,7% респондентов выбрали такой ответ: "Пусть не мечта, но ездить можно". Для 7% респондентов автомобиль и мечта — две вещи несовместные (как гений и злодейство). Эти прагматики считают машину всего лишь средством передвижения и не придают большого значения таким суетным и эфемерным категориям, как престиж, стоимость и класс транспортного средства.

Оставшиеся 5% автолюбителей заявили, что не владеют "автомобилем мечты" по одной простой причине: такие машины уже не выпускают.

Герман Штакеншнейдер

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