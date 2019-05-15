Пальмовое масло может быть токсичным - главный ветврач РФ

Тем не менее некоторые переработчики молочной продукции используют его, заявил ветеринар
Общество 16 мая, 12:50
Молочная продукция. Фото: ИА PrimaMedia

Техническое пальмовое масло опасно для здоровья так как содержит множество продуктов окисления жиров кислородом. Оно токсично и отравляет организм, заявил замруководителя Россельхознадзора главный ветврач России Николай Власов.

По словам главного российского ветеринара пальмовое масло может быть пищевым или техническим. Применение пищевого пальмового масла безвредно и необходимо, например, при изготовлении конфет. Такое масло может использоваться и в молочной промышленности, но это будет обманом покупателей и нарушением рецептуры изготовления молочной продукции.

"Некоторые переработчики в молочный продукт наливают техническое пальмовое масло, которое в пищу употреблять нельзя", — цитирует Николая Власова "Российская газета".

Ранее в Великобритании пытались разрешить проблему использования пальмового масла в молоке, для чего разработали кормовую добавку для животных. Добавка представляла собой высокопористые гранулы полисахаридов, насыщенные пальмовым маслом. Жирность молока коровы удалось поднять, но это был не молочный, а пальмовый жир, который всасывался в организм животного, а затем выделялся молочной железой.

Главный ветврач заявил о необходимости обязательных для всех правил производства и использования кормов и создания замкнутой системы прослеживаемости продукции животного происхождения. Россельхознадзор уже предложил ввести в перечень товаров, подлежащих электронной сертификации, любое пальмовое масло.

Пищевое масло, которое поступило на кондитерскую фабрику не будет вызывать никаких вопросов, зато они могут возникнуть, если такое масло попадет на молокоперерабатывающее предприятие.

Ветеринар опроверг домыслы, что организм россиян не способен расщеплять пальмовое масло, потому что не имеет нужных ферментов. "Если нет ферментов, значит, нерасщепленное пальмовое масло выйдет естественным путем", — сказал он.

Егор Тараруев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Молоко "заражает" женщин раком — главный ветврач России

Завалили фальсификатом — Роспотребнадзор изъял более 700 тонн молока

Названо худшее и опасное для здоровья молоко

молоко молочные продукты Здоровый образ жизни, ЗОЖ

Бесплатный семинар для хабаровского бизнеса: Поставь знак качества на продукции

14 мая, 10:30

Только рожденные в СССР пройдут этот тест

3 мая, 11:30

Дар божественной Амалфеи, или где найти настоящее молоко из-под козы с хабаровской фермы

25 апреля, 19:35
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia