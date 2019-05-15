Пальмовое масло может быть токсичным - главный ветврач РФ

Тем не менее некоторые переработчики молочной продукции используют его, заявил ветеринар

Молочная продукция. Фото: ИА PrimaMedia

Техническое пальмовое масло опасно для здоровья так как содержит множество продуктов окисления жиров кислородом. Оно токсично и отравляет организм, заявил замруководителя Россельхознадзора главный ветврач России Николай Власов.

По словам главного российского ветеринара пальмовое масло может быть пищевым или техническим. Применение пищевого пальмового масла безвредно и необходимо, например, при изготовлении конфет. Такое масло может использоваться и в молочной промышленности, но это будет обманом покупателей и нарушением рецептуры изготовления молочной продукции.

"Некоторые переработчики в молочный продукт наливают техническое пальмовое масло, которое в пищу употреблять нельзя", — цитирует Николая Власова "Российская газета".

Ранее в Великобритании пытались разрешить проблему использования пальмового масла в молоке, для чего разработали кормовую добавку для животных. Добавка представляла собой высокопористые гранулы полисахаридов, насыщенные пальмовым маслом. Жирность молока коровы удалось поднять, но это был не молочный, а пальмовый жир, который всасывался в организм животного, а затем выделялся молочной железой.

Главный ветврач заявил о необходимости обязательных для всех правил производства и использования кормов и создания замкнутой системы прослеживаемости продукции животного происхождения. Россельхознадзор уже предложил ввести в перечень товаров, подлежащих электронной сертификации, любое пальмовое масло.

Пищевое масло, которое поступило на кондитерскую фабрику не будет вызывать никаких вопросов, зато они могут возникнуть, если такое масло попадет на молокоперерабатывающее предприятие.

Ветеринар опроверг домыслы, что организм россиян не способен расщеплять пальмовое масло, потому что не имеет нужных ферментов. "Если нет ферментов, значит, нерасщепленное пальмовое масло выйдет естественным путем", — сказал он.

Егор Тараруев