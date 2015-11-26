Полиция начала проверку по факту обрыва проводов троллейбуса во Владивостоке

Последствия аварии в районе Русской во Владивостоке ликвидировала спецтехника (ВИДЕО)

Полиция начала проверку по факту обрыва проводов троллейбуса большегрузом во Владивостоке. Фото: скриншот видео Astakada

Информация об обрыве троллейбусных проводов у дома №91 на улице Русской поступила в ГИБДД Владивостока, и полицейские уже начали проверку. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

Около 09.00 водитель грузовика Iveco двигался со стороны улицы Постышева в направлении автовокзала и при повороте налево не учел габариты транспортного средства, зацепил провода троллейбуса. Произошел их обрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе проверки инспекторы ДПС выяснили, что ранее водителя большегруза неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, несоблюдение допустимой скорости движения, эксплуатацию неисправного транспорта, нарушение правил государственной регистрации транспортных средств, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.

На месте происшествия работала спецтехника. К 11 часам, по информации мэрии Владивостока, движение троллейбусов восстановили.