Полиция начала проверку по факту обрыва проводов троллейбуса во Владивостоке

Информация об обрыве троллейбусных проводов у дома №91 на улице Русской поступила в ГИБДД Владивостока, и полицейские уже начали проверку. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.
Около 09.00 водитель грузовика Iveco двигался со стороны улицы Постышева в направлении автовокзала и при повороте налево не учел габариты транспортного средства, зацепил провода троллейбуса. Произошел их обрыв. В результате происшествия никто не пострадал.
В ходе проверки инспекторы ДПС выяснили, что ранее водителя большегруза неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, несоблюдение допустимой скорости движения, эксплуатацию неисправного транспорта, нарушение правил государственной регистрации транспортных средств, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.
На месте происшествия работала спецтехника. К 11 часам, по информации мэрии Владивостока, движение троллейбусов восстановили.