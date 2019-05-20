Ушли "в пике" цены на дачи из-за новых налогов на теплицы

Садовые домики быстро теряют "ликвидность"

Тематическое изображение. Фото: Денис Таушканов

Дачи в российских регионах, в среднем, подешевели за год на 8%. В некоторых регионах цены упали более чем на 17%. Эксперты объясняют падение цен тем, что россияне активно избавляются от дач из-за так называемого налога на теплицы.

Больше всего за год подешевели дачи в Бурятии, где домики и участки потеряли в стоимости 17,7%. Цены упали более чем на 16% во Владимирской области и более чем на 15% — в Кемеровской. Почти так же подешевели садовые домики в республике Коми и Ивановской области. Такие данные содержатся в исследовании портала недвижимости "Мир квартир".

Дешевле всего дачи стоят в Ивановской области, где садовый дом обойдется примерно 427 тысяч рублей — в 16 раз меньше, чем в Москве, в 8 раз меньше, чем в Крыму, и в 3 раза — чем в Пермском крае. В нескольких других регионах также можно обзавестись относительно бюджетным вариантом дачи. Это Кировская, Брянская, Вологодская области и республика Бурятия. Средний чек там равен примерно 475 тысячам рублей.

Эксперты говорят о том, что россияне массово избавляются от дач из-за нового налога — "на теплицы". Ранее выяснилось, что огородников заставляют оформлять капитальные теплицы как объекты недвижимости, после этого налоговики "трясут" за строения сборы.

Некоторые граждане решают вопрос иначе — сносят теплицы на дачах. Уже известно несколько случаев о пострадавших из-за налога на теплицы.

Кстати, на днях стало известно, что россиянам, выстроившим на своих дачных участках капитальные теплицы и не оформившим их, придется несладко. С конца мая по дачам начнут искать нарушителей земельного законодательства с помощью дронов, пока — в Московской области, однако позже проект охватит всю Россию.

Вместе с тем Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее разъяснила, что не все теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках граждан, могут быть обложены имущественным налогом.

"Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции, какими часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения, к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются", — сообщили в фискальной службе.

Между тем, дачи в России за год подешевели не везде. Так, в 23 из 70 регионов цена за год подросла. Больше всего дачи выросли в цене в "житнице России" — Краснодарском крае — на 8,6%. Чуть меньше выросла стоимость дач в Ленинградской и Калининградской областях. На это у экспертов тоже есть объяснение — в указанных регионах граждане нередко приобретают дачи для постоянного проживания, оформляют их как жилую недвижимость и регистрируются в домах.

Ольга Толмачева

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