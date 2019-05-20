Кому нужно регистрировать туалет и теплицы на даче, рассказали в БТИ

Дачные постройки на садовых участках придется оформлять в собственность
Общество 16:15
Тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Кому и как нужно оформлять в собственность туалеты и теплицы на дачных участках, рассказали в БТИ и Росреестре. Капитальные строения на садовых участках придется оформлять в собственность. Что касается земель, предназначенных для огородов, там и вовсе строить ничего "серьезного" нельзя.

По словам гендиректора Московского областного БТИ Романа Ларина, на огородных участках не допускается строительство капитальных объектов. Речь идет о хозпостройках — сараях, банях, теплицах, навесах, погребах, колодцах и других сооружениях. Они могут быть возведены только в качестве "времянок", которые можно легко и быстро передвинуть. Капитальные строения заставят снести, пишет РГ.

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Иное дело — садовые участки. На них можно размещать постройки, прочно "закрепленные" на земле, то есть такие, перемещение которых буз ущерба невозможно. Однако права на них подлежат регистрации. К примеру, возведены теплица на фундаменте или кирпичный туалет с кладовкой — придется регистрировать.

Пример: на садовом участке стоит "избушка" 6х6, из бруса, на цементных блоках. Использование — только летом. Нужно регистрировать, поясняют в БТИ. По словам Ларина, садовый дом для временного проживания подлежит регистрации. Важен такой момент: процедура носит заявительный характер.

Однако и зарегистрировать садовый дом может быть проблематично, если при строительстве не соблюдались нормативы, в том числе, отступ от забора соседей. Если расстояние менее трех метров и у соседей возникнут претензии придется "модифицировать" здание — отрезать "кусок" со стороны забора. Самый легкий способ зарегистрировать "не там стоящий" дом — мирно договориться с соседями.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если жилые строения попадают в зону аэропортов, линий электропередач, природоохранных зон. Кроме того, должны соблюдаться параметры построенных домов: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в высоту. Если нарушены нормы — оформить дом в собственность будет невозможно.

На днях стало известно, что россиянам, выстроившим на своих садовых участках капитальные строения и не оформившим их, придется несладко. С конца мая по дачам начнут искать нарушителей земельного законодательства с помощью дронов, пока — в Московской области, однако позже предполагается, что проект охватит всю Россию.

Ольга Толмачева

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