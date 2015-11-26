СИЗО для меня, как монастырь Шаолинь - экс-мэр Владивостока о жизни за решеткой

Осужденный на 15 лет Игорь Пушкарев в заточении укрепляет дух и тело

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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет колонии строгого режима, философски относится к пребыванию в СИЗО, где он находится уже несколько лет. На своей странице в Facebook экс-градоначальник сообщил, что занимается там укреплением тела и духа, а также похвалил сотрудников ФСИН, сообщает ИА PrimaMedia.

2 июня исполнится ровно три года как ныне уже осужденный бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев пребывает в столичном СИЗО. Недавно его сокамерник, блогер и стритрейсер Эрик Давидыч дал двухчасовое интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о страшных реалиях пребывания в этом учреждении.

Экс-мэр Владивостока согласился с тем, что в СИЗО ощущается психологический прессинг. Находиться "длительное время в закрытом помещении под круглосуточным наблюдением, без возможности общения с близкими и родными, с часовой прогулкой во дворике размером 4х7 м, где небо видишь только через решётку или колючую проволоку" непросто.

"…это само по себе сильно угнетает и может подавить даже сильную психику", — делится Пушкарев.

Но при этом, экс-мэр отмечает, что его дух не сломлен, и, приводя цитаты из отечественных фильмов, даже говорит о внутренней свободе.

"…я придерживаюсь мысли, что "мудрец и в тюрьме чувствует себя свободным". Я уже говорил, что воспринимаю место моего нахождения как "монастырь Шаолинь" и занимаюсь здесь укреплением тела и духа", — написал Пушкарев.

Ранее, к слову, Эрик Давидыч рассказывал, что Пушкарев — настоящий йог, приучил Давидыча делать по утрам "Сурью намаскар", а также к занятиям спортом.

Сотрудников СИЗО экс-мэр похвалил: "Корректны и вежливы. Надо отдать им должное. Недаром они работают в СИЗО-1 ФСИН России".

Напомним, что Тверской суд Москвы 9 апреля 2018 года приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на 10 лет.

Пушкарев был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Другого фигуранта дела экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Родному брату бывшего мэра — Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

В счет штрафа будут обращены доли Игоря Пушкарева в праве общей собственности на дом с участком в Одинцовском районе Московской области, а также собственность экс-мэра в Приморье – это два дома, участок и доли на праве общей долевой собственности на ряд земельных участков в районе улицы Таежная в пригороде Владивостока, где братья проживали по соседству.

Денежные средства на банковском счете мэра в размере 904 тыс 336 рублей 60 копеек так же будут взысканы в счет погашения гражданского иска и штрафа.

Имущество Андрея Пушкарева, которым он должен ответить за участие в картели, определено в количестве двух жилых домов, здания и нескольких земельных участков на улице Таежная.

Гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд по приговору удовлетворил частично, взыскав с Игоря Пушкарева порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".

Ранее адвокат экс-мэра приморской столицы Константин Третьяков заявил журналистам, что приговор будет обжалован. На это, по оценке самого Пушкарева, может уйти до года. До рассмотрения апелляционной жалобы он будет оставаться в "Матросской тишине".