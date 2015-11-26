"Никто не бегал по школе голым": россияне подписывают обращение к мэру Владивостока

Также в защиту участников БДСМ-шоу высказались Лена Миро, Ксения Собчак и Владимир Жириновский

Некоторые выпускницы 74-ой школы предпочли белым фартукам полицейскую форму. Фото: YouTube

В интернете появилась петиция в защиту выпускников школы № 74 города Владивостока, о которых узнала на этой неделе вся страна. В образовательном учреждении идет проверка – после того, как 11 Б класс накануне Последнего звонка устроил шумное прощание в стиле БДСМ, сообщает ИА PrimaMedia.

Полиция Владивостока продолжает административное расследование в связи с инцидентом в СОШ №74, где выпускники попали на видео полуголыми, в масках зайчиков и с заклеенными сосками. Одна из девушек пришла в полицейской форме, по поводу чего сразу отреагировали настоящие стражи порядка.

Тем временем на сайте change.org опубликована петиция с призывом "Не допустить преследования и наказания учеников 11Б школы №74 Владивостока". Автор – Ольга Чекалина – считает, что одиннадцатиклассники просто неформально подошли к фотосъемке для выпускного альбома и, кроме школьной формы, принесли с собой разные костюмы.



День непослушания накануне Последнего звонка в школе №74. Фото: @dps_vl

"Разразился скандал. Случившееся в соцсетях уже окрестили "последним звонком в стиле БДСМ". Хотя на кадрах с того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны", — говорится в тексте петиции.

Она адресована УМВД России по Приморскому краю, администрации региона, а также лично губернатору Олегу Кожемяко и мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Автор просит "оставить учеников в покое ввиду того, что они не совершили никакого правонарушения". Правда, к вечеру 25 мая эту петицию подписали всего 37 человек.

Ранее редакция ИА PrimaMedia публиковала мнения психолога по поводу Дня непослушания, родителей учеников этой школы, ее известных выпускников и других приморцев. Городское управление образования проводит свою проверку, а краевой департамент образования и науки намерен разобраться с охраной в школе и "применить меры воздействия к администрации школы". Директор Галина Пугина написала заявление об увольнении, но пока остается на своем месте.

Также костюмированную вечеринку приморских школьников прокомментировали в министерстве просвещения Российской Федерации – как и следовало ожидать, осудили акцию учащихся. В отличие от чиновников лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что школьники "молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали". Жириновский призвал не трогать ребят и не подавлять их творческие натуры.

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак коротко заметила, что выпускники просто "пошалили" и добавила: "Неужели это такая серьёзная проблема?".

Писатель и блогер Лена Миро написала сегодня в Живом журнале пост "Последний звонок во Владике". Она отмечает, что "18-летние жеребцы и кобылки, наверное, уже не дети", но к ним самим вопросов нет – больше к их мамам, "смотревшим "Дом-2" и слушавшим Бузову", а также к руководству российских школ.

"Может, хватит уже устраивать оргии, называя их Последним звонком? Не невинный прощальный вечер со школой это, а маскарад с явно сексуальной подоплёкой, которому не место в образовательном учреждении, где есть первоклассники. Как считаете? Может, хватит уже этих БДСМ-вечеринок и пьяных купаний в фонтанах?", — спрашивает Лена Миро.