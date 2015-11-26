Двум подросткам из БДСМ-шоу Владивостока полиция выписала штраф

Кроме девушки с погонами лейтенанта, на видео попал парень в форме ОМОН
Общество 25 мая, 23:27
Школьники слишком рано надели полицейскую форму. Фото: ИА PrimaMedia

В школе № 74 города Владивостока продолжается проверка мэрии и полиции после Дня непослушания 22 мая. Сегодня появилась официальная информация о том, что двух выпускников накажут за незаконное ношение формы сотрудников правоохранительных органов.

"В отношении 17-летних девушки и парня в форме ОМОН полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов"). По словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия", — сообщила ИА PrimaMedia начальник пресс-службы управления МВД по Приморскому краю Ирина Сырова.

Она пояснила, что сумму штрафа в этом случае определит комиссия по делам несовершеннолетних. Санкция статьи 17.12 предусматривает от одной тысячи до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды.

В отношении руководства и преподавателей СОШ №74, а также остальных старшеклассников – участников резонансного прощания со школой, попавших на видео — проверка еще продолжается.

Ранее директор школы № 74 с эстетическим уклоном Галина Пугина рассказала подробности корреспонденту редакции. Она отметила, что это был еще не Последний звонок — просто проблемный 11-й Б класс устроил такую фото и видеосъемку для выпускного альбома.

Также руководитель образовательного учреждения отметила: среди родителей учеников 11-го Б нет полицейских, просто одна из участниц БДСМ-шоу купила в магазине форму и погоны лейтенанта. На этот факт отреагировали профессиональные сотрудники МВД.

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