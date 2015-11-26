Участники Playboy-флешмоба в школе Владивостока извинились перед учителями

Директор 74-й школы считает, что эту тему пора закрыть
Общество 19:57
День непослушания в школе №74. Фото: ДПС_Контроль

Выпускники школы №74 Владивостока, снявшие скандальное видео, попросили прощения и признали вину. Руководство образовательного учреждения решило никого не наказывать, сообщила РИА Новости директор школы.

"Никого не отстраняли. Дети сегодня с учителями пошли на экзамены. У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально. Хоть многие их и поддерживают, но мы считаем, что делать этого не надо, тем более выкладывать в интернет", — рассказала РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

По ее словам, руководству школы важнее, чтобы подростки сдали выпускные экзамены и получили аттестаты. Директор также добавила, что уже простила выпускников и не обижается на них.

"Я не держу на них зла. Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса. <…> Это была глупая выходка. Сегодня воспитанием занимается не только школа, но и общество, и СМИ. Родители у детей молоды. <…> Это другое поколение и родителей, и детей", — подчеркнула Пугина.

Директор школы Галина Пугина призвала всех закрыть эту тему по благо детей.

"Мне это все (ситуация) печально, потому что надо бы закрыть эту тему и дать детям готовиться к экзаменам: не только одиннадцатиклассники, которых 86 человек, еще и 108 выпускников девятого класса сдают экзамены, родители… Все переживают", — сказала Пугина.

По ее словам, пока она не приняла окончательное решение об увольнении.

"Пока я в нервном состоянии, в голове еще все не уложилось. Пока у меня лежит заявление в управлении, до 7 (июня) есть еще время", — добавила она.

В соцсетях и местных СМИ разошлось видео, снятое возле школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского. Так ученики школы №74 отмечали так называемый День непослушания, который проходит до выпускного.

Директор в беседе с ИА PrimaMedia подтвердила, что написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку проводит УМВД города. На двоих учеников, которые были на видео в форме правоохранителей, составлены протоколы.

Психологи отмечают, что поведение учеников — проявление подросткового протеста, когда дети "хотят заявить о себе громко". В сети Интернет распространяются сообщения в поддержку руководства школы и учеников. По теме высказался ряд известных федеральных политиков, таких как Владимир Жириновский и Ксения Собчак.

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