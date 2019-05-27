Огромная подпорная стена рухнула на ряды автомобилей во Владивостоке (ФОТО, ВИДЕО)

Под бетонными плитами оказалось порядка пяти машин
Происшествия 07:23
Стихия обрушила огромную подпорную стену во Владивостоке на ряды автомобилей. Фото: Пользователи Instagram, очевидцы

В ночь на 28 мая в результате разбушевавшегося в Приморье циклона обрушилась большая подпорная стена в рйоне дома № 11 на улице Ладыигна во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Рухнувшая бетонная конструкция погребла под собой несколько единиц личного автотранспорта горожан. По предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать.

Отмечается, что ЧП произошло по причине сильного штормового ветра и проливных осадков, а также ветхости самого сооружения.

Instagram-паблик dpscontrol_dps125 дополняет, что в результате инцидента пострадало по меньшей мере 4 машины. Сильнее всего — Nissan X-trail — его практически не видно из-под бетонных плит.

"Остальные 3 машины пострадали в разной степени, в смысле, их видно, но восстановлению не подлежат. Людей внутри вроде не было. Упал также электростолб, перегородив внутридомовой проезд, и сломав дерево под окнами дома... Оголённые провода и ливень", — отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. Новость будет дополнена.

Подпорная стена дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
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