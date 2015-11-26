Циклон обесточил населенные пункты по всему Приморью

Аварии ликвидируют в Артеме, Большом Камне, Красноармейском, Тернейском, Чугуевском, Шкотовском, Хасанском районах

ЛЭП. Фото: ИА PrimaMedia

Многие населенные пункты остались без энергоснабжения из-за сильного циклона, который обрушился на Приморье в понедельник, 27 мая. В Артемовском городском округе было зафиксировано наибольшее количество отключений. Также аварии ликвидируют в Большом Камне, Красноармейском, Тернейском, Чугуевском, Шкотовском, Хасанском районах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Всего произошло 85 отключений электроэнергии.

"Основные причины – перехлесты и обрывы проводов, падение деревьев на линии, повреждение опор ЛЭП", – пояснили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Помимо этого, коммунальные и дорожные службы убирают поваленные из-за сильного ветра деревья. Как отметили в Примавтодоре, сильные дожди не нарушили транспортное сообщение в крае.