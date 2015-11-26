Культурой в Приморье будет рулить учительница начальных классов из Уссурийска

Елена Бронникова покинет должность вице-мэра Уссурийска в пользу краевого департамента
Политика 10:15
Пост главной по культуре в Приморье займет учительница начальных классов из Уссурийска. Фото: ИА PrimaMedia

Должность директора департамента культуры администрации Приморского края с июня 2019 года займет вице-мэр Уссурийска по вопросам социальной сферы Елена Бронникова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, в конце мая Елена Бронникова проходила этап согласования своей кандидатуры в администрации Приморья, после чего руководством региона было принято положительное решение. Сообщается, что к исполнению своих служебных обязанностей она приступит с середины июня.

Елена Бронникова по образованию учитель начальных классов. В 1991 году она окончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности "Педагогика и методика начального обучения".

В 1994 году Елена Николаевна поступила на работу в среднюю школу № 25, из которой выпустилась. В общеобразовательном учреждении она проработала 10 лет. В 2001 году приняла участие в городском конкурсе "Педагог года" и стала победителем. В 2004 году Елена Бронникова назначена заведующей методическим кабинетом. С 2011 года – начальник управления культуры администрации УГО. 9 ноября 2015 года глава администрации Евгений Корж подписал распоряжение о назначении Елены Бронниковой на должность заместителя главы администрации по вопросам социальной сферы.

Пост главной по культуре в Приморье займет учительница начальных классов из Уссурийска

Пост главной по культуре в Приморье займет учительница начальных классов из Уссурийска. Фото: пресс-служба мэрии Уссурийска

Согласно налоговой декларации, в 2018 году доход Бронниковой составил 1,95 млн рублей. В ее собственности три квартиры (16,3, 23,2 и 30 кв. метров), в пользовании также находится квартира 43,7 кв. метров.

Примечательно, что Елена Бронникова — не первый чиновник, сменивший Уссурийск на Владивосток за последнее время. В феврале 2018 года директор уссурийского Театра драмы им. В. Комиссаржевской Игорь Селезнев возглавил владивостокский Театр молодежи. А в конце апреля 2019 новым вице-мэром столицы Дальнего Востока стал бывший заместитель мэра Уссурийска Тарас Фищук. Он отвечает за сферу ТЭК, ЖКХ и экологию.

Исполняющей обязанности директора департамента культуры в настоящий момент значится Анна Гоголева. В статусе и.о. Гоголева замещала Владимира Соколова, ранее вступившего в должность директора. Соколов, также уроженец Уссурийска, был официально назначен на должность в мае 2018 года при Андрее Тарасенко, однако не смог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

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