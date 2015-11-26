До 2 млн рублей компенсации получат пострадавшие в ДТП китайские туристы и семьи погибших

Гражданская ответственность владельца автобуса была застрахована, однако факт возникновения страхового случая еще нужно доказать

28 мая недалеко от Уссурийска произошло серьезное ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Китая, направлявшиеся во Владивосток. Фото: Игорь Крутоус

На основании того, что гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП под Уссурийском, застрахована в ООО СК "Паритет – СК", пострадавшие в аварии граждане Китая и семьи погибших в аварии туристов смогут получить страховые выплаты размером до 2 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на НССО.

С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Как сообщает президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, пострадавшим пассажирам и родственникам погибших при ДТП в Приморье положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он уточнил, что согласно данным базы АИС НССО, гражданская ответственность владельца автобуса застрахована в ООО СК "Паритет – СК". Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Игорь Юргенс пояснил, что размер выплат пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Иждивенцам, а при их отсутствии — родственникам погибших для получения выплат необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении или родство с ней.

Пострадавшим в этой аварии пассажирам автобуса для получения выплат необходимо написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Стоит отметить, что скорая помощь всем пострадавшим в ДТП была оказана безвозмездно. Расходы на оказание неотложной помощи гражданам РФ несет ФОМС, а гражданам других государств – краевой бюджет.

Поступали ли обращения за страховыми выплатами от пострадавших или их представителей в ООО СК "Паритет – СК" комментировать отказались.

Напомним, что 28 мая на 665-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину.