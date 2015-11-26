Пограничники дадут "зеленый свет" домой китайским туристам, пострадавшим в ДТП в Приморье

Группа уже выехала из Уссурийска в Пограничный, где их уже ждет автобус

Таможня. Фото: ИА PrimaMedia

Автобус с 35 китайскими туристами выехал в 14.30 из Уссурийска в сторону пограничного перехода "Сосновая Падь" в поселке Пограничный. Здесь их уже ждет китайский автобус, направленный руководством Суйфэньхэ. С таможенной и пограничной службами согласованы вопросы, связанные с максимально быстрым и беспрепятственным прохождением границы туристами. Группу сопровождает заместитель директора департамента туризма Владимир Щур, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В больнице Уссурийска остался один гражданин КНР, он переведен из реанимации в травматологию. С ним находятся еще двое туристов — родственник и коллега. Двое человек и один турист в качестве сопровождающего отправлены в Китай на машинах скорой помощи.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину. Перевозку осуществляла транспортная компания, работающая на международных направлениях.