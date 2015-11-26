Четыре человека, пострадавшие в ДТП с автобусом в Приморье, остаются в больнице

Состояние пострадавших стабильное, за ними наблюдают врачи

Больница. Фото: ИА PrimaMedia

Четыре человека, пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, пока остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Среди них три китайских туриста и водитель автобуса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину. Перевозку осуществляла транспортная компания "Приморавтотранс", работающая на международных направлениях.