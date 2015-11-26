Водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье отправили под домашний арест

Все пострадавшие китайские туристы выписаны из больницы
#Крушение автобуса
Происшествия 15:16
Суд. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
До 2 млн рублей компенсации получат пострадавшие в ДТП китайские туристы и семьи погибших

Суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест водителя автобуса с китайскими туристами, который во вторник попал в ДТП в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс".

"По ходатайству следователя отдела полиции суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявила представитель УМВД Приморья. Ранее водитель задерживался в порядке статьи 91 УПК РФ.

Остававшиеся после ДТП китайские туристы уже выписаны из больницы. Их перевели на амбулаторное лечение.

"Оба пациента выписаны из больницы, им оказана вся необходимая помощь. Они переведены на амбулаторное лечение. Гражданин КНР выехал на родину", — рассказали в краевом департаменте здравоохранения.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину. Перевозку осуществляла транспортная компания, работающая на международных направлениях.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Четыре человека, пострадавшие в ДТП с автобусом в Приморье, остаются в больнице

В Приморье взят под стражу водитель автобуса, в ДТП с которым погибли китайские туристы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП под Уссурийском — полиция

Написать автору
дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

До 2 млн рублей компенсации получат пострадавшие в ДТП китайские туристы и семьи погибших

30 мая, 09:52

Пограничники дадут "зеленый свет" домой китайским туристам, пострадавшим в ДТП в Приморье

29 мая, 15:38
Московский кредитный банк реализовал электронный сервис для факторинговых клиентов
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia