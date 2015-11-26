Водителя перевернувшегося туристического автобуса в Приморье отправили под домашний арест

Все пострадавшие китайские туристы выписаны из больницы

Суд. Фото: ИА PrimaMedia

Суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест водителя автобуса с китайскими туристами, который во вторник попал в ДТП в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс".

"По ходатайству следователя отдела полиции суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявила представитель УМВД Приморья. Ранее водитель задерживался в порядке статьи 91 УПК РФ.

Остававшиеся после ДТП китайские туристы уже выписаны из больницы. Их перевели на амбулаторное лечение.

"Оба пациента выписаны из больницы, им оказана вся необходимая помощь. Они переведены на амбулаторное лечение. Гражданин КНР выехал на родину", — рассказали в краевом департаменте здравоохранения.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину. Перевозку осуществляла транспортная компания, работающая на международных направлениях.