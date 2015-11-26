Тела двоих погибших в ДТП туристов из КНР кремировали в Приморье

Их прах в Китай отвезут родственники в воскресенье, 2 июня

28 мая недалеко от Уссурийска произошло серьезное ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Китая, направлявшиеся во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Кремация тел двух китайских туристов, погибших в Приморье при опрокидывании автобуса прошла в субботу, 1 июня. Их прах в Китай отвезут родственники в воскресенье, 2 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

"В субботу прошла кремация погибших туристов. В воскресенье, 2 июня, 12 родственников вечерним рейсом в 23.45 вылетят в Шанхай. С ними же отправятся еще трое туристов, которые были в составе пострадавшей группы и до настоящего времени оставались в Уссурийске, в том числе мужчина с черепно-мозговой травмой", — пишет РИА "Новости".