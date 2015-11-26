Пограничный район возглавил бывший первый зам ушедшего главы

Теперь административный центр остался обезглавленным, осенью здесь пройдут прямые выборы руководителя

Пограничный район. Фото: ИА PrimaMedia

Дума Пограничного района Приморья на очередном заседании избрала главой муниципалитета единоросса Олега Александрова, возглавлявшего до последнего момента Пограничное городское поселение. Его оппонент получил поддержку четверти депутатского корпуса, сообщает ИА PrimaMedia.

Возглавлявший Пограничный район с марта 2014 года Николай Тодоров в конкурсе принимать участие не стал. На отбор заявился его бывший первый заместитель, глава Пограничного Олег Александров.

В финал конкурса по замещению должности главы Пограничного района вышли, собственно, Александров и молодой депутат райдумы, директор предприятия "Управдом", уроженец Пограничного Александр Хамадуллин.

Дума Пограничного района, хоть и является неоднородной, имея в своем составе как выдвиженцев от КПРФ, так и самовыдвиженцев, проголосовала почти единодушно. По итогам тайного голосования 30-летний Александр Хамадуллин получил пять голосов из 19-ти. Остальные 14 депутатов поддержали кандидатуру Олега Александрова.

В связи с повышением единоросса в Пограничном городском поселении этой осенью состоятся прямые выборы главы.

Справка: АЛЕКСАНДРОВ Олег родился 05 ноября 1974 года в г. Дальнегорске Приморского края. Трудовую деятельность начинал слесарем в Дальнегорском ГОКе. Закончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности "Экономист". С 2003 года живет и работает в Пограничном районе. Занимал должность директора Пограничного филиала "Приморнефтепродукт", жилищного инспектора Пограничного района, первого заместителя главы Пограничного городского поселения, первого заместителя главы Пограничного муниципального района. Женат, имеет двоих детей. 13 сентября 2015 года избран главой Пограничного городского поселения.

Конкурсы по замещению должностей глав в этом году предстоят еще в Арсеньеве, где разгорелся нешуточный скандал, в связи с чем будет объявлена повторная процедура отбора, и в Дальнегорском городском округе.

На этом череда конкурсных процедур завершится, после чего, как полагают эксперты, Законодательное собрание Приморского края, наконец, даст ход губернаторскому законопроекту, который дает возможность муниципалитетам проводить прямые выборы глав.

"Социально-политическая ситуация в муниципалитетах края недостаточно стабильная, высок риск протестного голосования. Поэтому понятно желание краевых властей не торопиться с принятием этого законопроекта, а сперва выстроить вертикаль в МСУ через через подконтрольных депутатов. Такая тактика обеспечит краевым властям временной задел в 4-5 лет", — считает политолог, сооснователь "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Сергей Гребенюк.

Напомним, что в ноябре 2018 года Олег Кожемяко внес на рассмотрение регионального парламента законодательную инициативу, разрешающую возврат прямых выборов глав в городские округа и муниципальные районы. Законопроектом предлагается определить, что глава городского округа, глава муниципального района избирается на муниципальных выборах. Либо представительным органом городского округа, представительным органом муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Т.е. решение, какую форму принять, остается за представительным органом. Указанные изменения будут применяться после истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий глав городских округов, глав муниципальных районов, избранных до дня вступления в силу закона.

В конце ноября Законодательное собрание Приморья приняло законопроект в первом чтении. Спикер парламента Александр Ролик в конце прошлого года заявил, что депутаты перенесли рассмотрение во втором и третьем чтении на первый квартал 2019 года. Председатель Заксобрания пояснил, что парламент направил инициативу для обсуждения в муниципалитеты и ждет обратную связь. Обозначенный спикером срок уже истек, но депутаты так и не вернулись к рассмотрению этого вопроса.