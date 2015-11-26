Строительство "свечки" вместо леса на Надибаидзе снова хотят узаконить во Владивостоке

Застройщик настаивает на получении разрешения на снос зеленых насаждений
Общество 17:05
Участок земли на склоне пока покрыт зелеными насаждениями. Фото: VL.ru

Администрация Владивостока продолжает отстаивать в суде запрет на вырубку деревьев в районе улицы Надибаидзе, 1, где ООО "Владстройзаказчик" планирует строительство 23-этажного жилого дома. Очередной этап судебных слушаний назначен в Арбитражном суде Дальневосточного округа в Хабаровске на 17 октября: суд рассмотрит кассационную жалобу застройщика, который настаивает на получении разрешения на снос зеленых насаждений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Отметим, жители района Надибаидзе, 1 активно выступают против строительства высотного дома рядом с их домами, настаивая, что новый объект излишне повысит плотность населения в районе, лишит их зеленой зоны и ухудшит экологическую ситуацию, значительно снизит уровень комфорта проживания людей.

Администрация Владивостока в январе текущего года отказала строительной компании в выдаче порубочного билета, необходимого для проведения строительных работ. Компания "Владстройзаказчик" подала иск в суд. В апреле Арбитражный суд Приморского края запрет на вырубку признал законным. Затем по жалобе застройщика дело рассмотрел Пятый арбитражный апелляционный суд, оставив решение в силе. Строительная компания вновь с этим не согласилась, и теперь дело рассмотрит Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Как сообщили в правовом управлении, суд поддержал сторону администрации на основании того, что участок с кадастровым номером 25:28:030002:187, на котором запланирована застройка, в новых Правилах землепользования и застройки, утвержденных в 2018 году, получил статус зоны Р-1 – зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов).

Кроме того, суд принял решение о правомерности отказа в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений на том основании, что по Конституции каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. При этом в материалах дела представлены более 500 подписей граждан, проживающих по ул. Надибаидзе, 1, и Херсонской, 4 и выступающих за сохранение рекреационной зоны на спорном земельном участке.

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