В Уссурийске подростки осквернили Вечный огонь

Перед этим вандалы затушили пламя, закидав монумент землей с ближайшей клумбы
Происшествия 13:57
Подростки затушили и помочились на Вечный огонь в Уссурийске. Фото: Юрий Евдан,ИА PrimaMedia

Полиция разыскивает двух подростков, которые осквернили Вечный огонь, расположенный на площади Победы в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как стало известно редакции UssurMedia из нескольких достоверных источников, ранним утром в понедельник двое неизвестных затушили Вечный огонь, закидав его землей с ближайшей клумбы. После этого правонарушители вместе справили нужду на монумент. Все это продолжалось около двух минут.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по внешности, монумент, посвященный погибшим во Второй мировой войне, осквернили двое парней возрастом до 20 лет.

Факт вандализма подтвердили в администрации Уссурийска. В настоящее время полиция изучает записи с ближайших камер, расположенных на торговых центрах и автовокзале, в сторону которого направились нарушители.

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вандализм полиция преступление, криминал Вторая мировая война

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