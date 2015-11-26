В результате обрушения дома в Приморье погибла женщина (ФОТО)

На месте взрыва работают комиссия, медики и спасатели
Происшествия 08:53
Обрушение дома в Новонежино. Фото: предоставлено редакции пресс-службой управления МЧС

В поселке Новонежино Приморского края сегодня, 15 октября, произошло обрушение в многоквартирном жилом доме. К этому часу известно об одной погибшей. В администрации Шкотовского района говорят о взрыве, но пока не могут назвать причину, сообщает ИА PrimaMedia.

— Это случилось ночью, информация поступила к нам в 3.15, — рассказала корр. редакции сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС Дарья Адыева.

По ее словам, сейчас на месте работает чрезвычайная комиссия, которая выясняет причину случившегося.

Обрушение зафиксировано в пятиэтажном многоподъездном доме по адресу: улица Авиаторов 23. Между четвертым и пятым этажом упали потолочная плита, стена и лестничный пролёт.

19 человек из третьего подъезда вышли на улицу самостоятельно. Сейчас, кроме КЧС, на месте происшествия работают спасатели — в том числе, аварийно-спасательного формирования в Большом Камне, а также полицейские, бригада медиков и представители местной администрации.

В клубе посёлка Новонежино организован пункт временного размещения, но, по информации МЧС, жильцы дома отказались ночевать там и разошлись по соседям.

Ожидается прибытие дополнительных сил и средств.

Обрушение дома в Новонежино

Обрушение дома в Новонежино. Фото: предоставлено редакции пресс-службой управления МЧС

Обрушение дома в Новонежино

Обрушение дома в Новонежино. Фото: предоставлено редакции пресс-службой управления МЧС



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Тэги: обрушение МЧС

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