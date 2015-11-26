Бабахнуло так, что стекла от окон разлетелись – очевидцы о взрыве в жилом доме в Приморье

Многие приморцы сомневаются в предварительной версии о неисправном водонагревателе
#Обрушение дома в Приморье
Общество 12:48
Взрыв. Фото: предоставлено редакции пресс-службой управления МЧС
Предыстория: 
Олег Кожемяко назвал трагедией случившееся ночью в Приморском крае

Жители Приморского края активно обсуждают обрушение в жилом доме, которое произошло сегодня ночью в поселке Новонежино в Приморье. Многие сомневаются, что причиной происшествия стал взрыв неисправного водонагревателя, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я живу в этом доме. В три ночи бабахнуло так, что стекла от окон разлетелись на 150 метров. Вывернуло плиты, лестничный проем обвалился! Водонагреватели так не бахают", — делится в соцсетях женщина, ставшая очевидцем ЧП.

"Причем тут водонагреватель и упавшая плита с пролетом, они бы еще сказали что из-за мусоропровода", — возмущается другой пользователь соцсетей под постом о предварительной причине трагедии.

"Скорее всего незаконная перепланировка на четвертом этаже", — высказывает предположение еще один комментатор.

Из сообщений в соцсетях стало известно, что у погибшей при обрушении дома женщины было трое детей, однако ничего об их судьбе неизвестно – в официальных сообщения о них ничего не говорилось.

Напомним, что в ночь на 15 октября в пятиэтажном доме в поселке Новонежино Шкотовского района между четвертым и пятым этажом упали потолочная плита, стена и лестничный пролёт. В результате обрушения погибла женщина, все жильцы дома самостоятельно эвакуировались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место ЧП выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры.

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Тэги: смерть, гибель

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