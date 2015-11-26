Олег Кожемяко назвал трагедией случившееся ночью в Приморском крае

Жильцы аварийного дома получат по 10 тысяч рублей на первое время
#Обрушение дома в Приморье
Общество 13:06
Олег Кожемяко. Фото: primorsky.ru
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В поселке Новонежино, где ночью 15 октября погибла женщина при обрушении дома, побывал губернатор края Олег Кожемяко. Людям, которые не могут пока попасть в свои квартиры, выдадут по 10 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

"На данный момент главная задача — это, конечно, вопросы расселения людей и решения тех проблем, с которыми сейчас столкнулись жители. Это выдача денег на приобретение предметов первой необходимости — по 10 тысяч рублей. 41 человек и 30 квартир, в которые доступ пока невозможен. Люди смогут пройти только в некоторые квартиры, в сопровождении МЧС", — отметил Кожемяко.

Еще один важный вопрос — расселение жильцов дома на Авиаторов, 23 в более безопасные места. Ранее спасатели предложили им идти в клуб там же, в Новонежино. Сейчас, сказал губернатор, рассматривается также вариант перевозки людей в более крупный пункт временного размещения в районном центре Смоляниново. Там ПВР рассчитан на 100 человек.

Вместе со спасателями и следователями на месте ЧП работают психологи. Они оказывают помощь людям, пережившим ночной кошмар.

"Произошла трагедия. Погибла женщина. У нее остались дети: один ребенок в шестом классе, один, 17-летний, учится в техникуме. Необходимо решить вопрос по ним, как продолжат обучение и где будут жить. А специалисты, эксперты продолжат работу и определят, можно ли здесь находиться людям и что дальше делать с этим подъездом, демонтировать или восстанавливать", — сказал губернатор Приморья.

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Тэги: обрушение Кожемяко Олег Николаевич

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