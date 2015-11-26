После ЧП в Приморье прибыли эксперты пожарной лаборатории из Хабаровска (ВИДЕО)

Они обследуют стены и перекрытия в пострадавших квартирах дома в Новонежино, а сотрудники СК РФ продолжают расследование уголовного дела
#Обрушение дома в Приморье
Общество 11:38
Сотрудники МЧС всю ночь дежурили в Новонежино. Фото: предоставлено редакции пресс-службой краевого управления МЧС
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Спасатели достали трех кошек из аварийного дома в Приморье

На помощь приморцам прибыли сотрудники МЧС из Хабаровска — сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они будут работать в пятиэтажном доме в поселке Новонежино, где накануне обрушились конструкции и погибла 44-летняя женщина, сообщает ИА PrimaMedia.

— В доме по адресу Авиаторов, 23 продолжают работу полиция и военная пожарная часть, а также наши сотрудники и "Приморгражданпроект", — рассказали корр. редакции в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

Представители судебно-экспертного учреждения "Испытательная пожарная лаборатория Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю" привезли мобильный модернизированный диагностический комплекс и с его помощью обследуют стены, перекрытия в аварийных квартирах. На основе данных измерительных приборов эксперты оценят состояние несущих конструкций и степень их повреждения, а затем дадут рекомендации властям. Также своё заключение сделает "Приморгражданпроект".

Окончательное решение о том, насколько пригодны квартиры для дальнейшего проживания, примет комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В краевом Следственном управлении СК РФ говорят, что основная версия случившегося во вторник 15 октября не изменилась: причиной ЧП мог стать неисправный водонагреватель. Продолжается расследование уголовного дела.

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Тэги: обрушение

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